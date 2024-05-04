65-летняя фитнес-эксперт назвала идеальную формулу тренировок

Максвелл заявила, что главной ошибкой людей старше 40 лет становятся занятия кардиотренировками. Вместо этого она посоветовала силовые тренировки, которые помогают предотвратить потерю мышц и укрепляют кости.

Эксперт рекомендовала выполнять приседания, выпады, а также отжимания от стены. Для последнего нужно встать перед стеной, расставив ноги на ширине бедер. Затем необходимо медленно согнуть локти и наклониться к стене, приближаясь к ней, но не касаясь ее. Затем нужно оттолкнуться назад в исходное положение.