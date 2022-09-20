УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024

«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее “до дальнейшего уведомления”. Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции», — говорится в релизе РФС.