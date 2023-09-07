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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан и Финляндия выявили победителя в матче отбора на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу провела пятый матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Соперником была команда Финляндии, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz/Турар Казангапов

Встреча группы H прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 78-й минуте забил Оливер Антман.

Стоит сказать, что подопечные Магомеда Адиева в ходе всего матча выглядели более предпочтительными, вот только хладнокровия и расторопности не хватало им в завершающей стадии атак.

Между тем, у финнов не все получалось на поле, несмотря на это, им удавалось сдерживать натиск казахстанцев, а в конце игры и вовсе легко преодолели их оборону — Антман не промахнулся с убойной позиции, пробив точно в угол ворот Игоря Шацкого.

В оставшееся время до финального свистка Казахстан не смог отыграться. В итоге, обидное поражение и упущенная возможность стать единоличным лидером своей группы.

Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Северной Ирландией 10 сентября.

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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