Казахстан и Финляндия выявили победителя в матче отбора на Евро-2024

Встреча группы H прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 78-й минуте забил Оливер Антман.

Стоит сказать, что подопечные Магомеда Адиева в ходе всего матча выглядели более предпочтительными, вот только хладнокровия и расторопности не хватало им в завершающей стадии атак.

Между тем, у финнов не все получалось на поле, несмотря на это, им удавалось сдерживать натиск казахстанцев, а в конце игры и вовсе легко преодолели их оборону — Антман не промахнулся с убойной позиции, пробив точно в угол ворот Игоря Шацкого.

В оставшееся время до финального свистка Казахстан не смог отыграться. В итоге, обидное поражение и упущенная возможность стать единоличным лидером своей группы.