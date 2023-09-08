Тактический прокол и физическая форма. Разбираемся в причинах поражения сборной Казахстана

Корреспондент Vesti.kz обозначил три причины, почему сборной не удалось проявить себя во всей красе накануне.

Матч, прошедший на стадионе «Астана Арена», завершился минимальной победой сборной Финляндии — 0:1. Исход встречи решил гол 22-летнего Оливера Антмана, у которого уже пять в голов в семи матчах за национальную команду.

Стоит отметить, что на стадион поддержать сборную пришли более 30 тысяч зрителей. Однако даже при такой горячей поддержке хозяевам не удалось сохранить даже ничейный исход. В чем же причина уже второго домашнего поражения сборной в этом отборочном цикле?

Почти половина основного состава — без игровой практики в клубах

В стартовом составе национальной команды вышли сразу несколько футболистов, у которых в последнее время был не так много игрового времени в своих клубах. В частности, это защитники Лев Скворцов и Марат Быстров, полузащитники Аслан Дарабаев и Исламбек Куат, отчасти даже и Бахтиер Зайнутдинов.

Быстров не был задействован ни в одном из последних пяти матчей грозненского «Ахмата», а Скворцов практически не пользуется доверием у тренера подмосковных «Химок». Вчера они отвечали за правый фланг обороны. Лев действовал на позиции латераля, а Марат — правого центрального защитника. И именно оттуда был забит единственный гол в матче, но тут следует отметить, что к тому моменту Скворцов уже был заменен на Еркина Тапалова.

Дарабаев и Куат в «Астане» являются игроками ротации. Их задействуют во внутренних турнирах, пока основные полузащитники (Лончар, Эбонг, Урега) выступают в еврокубках. Поэтому постоянной игровой практики у них тоже нет.

У Зайнутдинова был сложный месяц с точки зрения количества событий. Он попрощался с ЦСКА, перебрался в «Бешикташ». Его адаптация в Турции все еще продолжается, и там он ни разу не выходил в стартовом составе. Поэтому от игр в основе он в какой-то мере отвык, и пока 90 минут ему даются тяжело. С учетом того, что через несколько дней матч с Северной Ирландией, решение Адиева заменить лидера во втором тайме выглядит логичным.

Но вся эта картина, где почти половина игроков стартового состава сборной не получает стабильную игровую практику в клубах, вполне могла сказаться на неудовлетворительном результате вчерашнего матча с Финляндией.

Отсутствие вариативности в нападении после замены Аймбетова

В стартовом составе сборной Казахстана вышел Абат Аймбетов. Нападающий был заметен в первом тайме. Именно его пас вывел Зайнутдинова на ударную позицию, а несколькими эпизодами позже его сольный забег привел к удару в створ.

Но уже в перерыве вместо нападающего «Астаны» на поле вышел молодой Максим Самородов. Свежие силы и замены — это, конечно, хорошо. Тем более Самородов — парень с характером и желанием максимально отдаваться на поле. Но с точки зрения тактики игра команды спереди просела.

Сборной Казахстана очевидно не хватало чистого нападающего впереди, способного нагружать оборону соперника за счет открываний, а также умеющего бороться с защитниками на втором этаже. На поле все еще находился Зайнутдинов, но он действовал куда глубже и играл важную роль в розыгрышах атак и переходных зонах.

При забросах вперед и борьбе в воздухе Зайнутдинов мог бы помочь на позиции форварда и, наверное, был бы полезнее Самородова в этих компонентах. Однако в таком случае сборная лишилась бы ключевого футболиста, способного продвигать мяч вертикально и выходить из обороны в атаку. Поэтому Бахтиер находился в глубине.

Другого чистого нападающего в заявке на игру у Адиева не было, и он уже ответил на наш вопрос об этом после матча. Вероятно, что тот же Рамазан Каримов при такой игре был бы полезен хозяевам. Но он, как и Вячеслав Швырев, не попал в заявку на противостояние с Финляндией.

К концу сезона в казахстанском футболе силы некоторых игроков на исходе

Еще одной причиной не лучшего выступления сборной можно назвать неоптимальное физическое состояние большинства футболистов. В первую очередь это связано с тем, что для игроков, выступающих в казахстанских клубах, началась финальная часть сезона. Они находятся в игровом ритме уже полгода, а к концу кампании сил остается уже меньше.

И абсолютно противоположная ситуация у соперников, ведь их футболисты в основном играют за европейские клубы, где сезон начался в августе. Поэтому они все еще свежи, полны сил и заряжены после пройденных сборов и стартового отрезка сезона.

Адиев на пресс-конференции подметил, что некоторые футболисты заметно сдали в плане своих физических кондиций по сравнению с июньским сбором, когда команда на выезде обыграла Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Спорить с тем, что у многих футболистов сборной форма уже не самая лучшая — смысла нет. С этим нужно смириться. Особое внимание следует уделять восстановлению игроков после таких сложных матчей. Но обидно, что именно к концу сезона в казахстанском футболе у сборной накопилось большое количество важнейших игр.

Напомним, что после поражения от Финляндии сборная Казахстана опустилась на четвертое место в группе Н. В активе команды девять набранных баллов. Подопечные Адиева отстают на один пункт от Словении и Дании, на три — от Финляндии.