Казахстанская федерация отреагировала на критику по матчу с Финляндией

Источник: Vesti.kz

Ранее в Сети появилась информация, что тысячи людей опоздали на матч из-за плохой организации.

На ситуацию отреагировала Казахстанская федерация футбола.

«Казахстанская федерация футбола сообщает, что все билеты были проданы онлайн на матчи сборной против Финляндии и Северной Ирландии. КФФ осуждает любой вид спекуляции и фальсификации билетов и также просит болельщиков не приобретать у перекупщиков. Основной причиной столпотворения перед входами на стадион в день матча являются спекулянты, которые перепродавали одни и те же билеты по несколько раз, что отнимало время на разбирательства с теми, кто их приобретал», — сообщили в федерации.

Еще одной причиной столпотворения назвали позднее прибытие болельщиков на стадион. Казахстанцев предупредили о необходимости пребывания на стадионе заблаговременно, учитывая рабочий день и час пик. Вокруг стадиона проводят различные активности, чтобы занять болельщиков до начала игры.

«Множество людей без билетов создали длинные очереди и мешали болельщикам с билетами. Они надеялись, что на входе будут продавать билеты или пустят их бесплатно, но, уведомленные о невозможности этого, продолжали ждать до конца игры. Они также вызвали затор перед турникетами, обсуждая с сотрудниками билетного оператора и правоохранительными органами, почему им не разрешают войти на стадион», — добавили в организации.

В федерации выразили благодарность болельщикам сборной Казахстана «за шикарную атмосферу на стадионе».

«Также благодарим болельщиков, кто поддерживал сборную Казахстана у телеэкранов. В свою очередь, КФФ сделает все возможное, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — говорится в ответе КФФ.