Казахстан объявил состав на решающие матчи отбора на Евро-2024

Учебно-тренировочный сбор стартует 6 октября в Алматы. В список вошли 34 игрока. Окончательный состав будет определен позднее.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Александр Заруцкий («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Багдат Каиров, Роман Асранкулов (оба — «Тобол»), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов (все — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Лев Скворцов («Химки», Россия), Александр Зуев (ИМТ, Сербия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Копер», Словения), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба — «Актобе»), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов, Исламбек Куат (все — «Астана»), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Самат Жарынбетов, Ислам Чесноков (оба — «Тобол»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба — «Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Мактаарал»), Иван Свиридов («Шахтер»);

Напомним, в октябре сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 14 октября подопечные Магомеда Адиева сыграют против Дании, а через три дня команда отправится в Хельсинки на матч против Финляндии.