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12:51 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан объявил состав на решающие матчи отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на октябрьские матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года против Дании (14 октября) и Финляндии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Казахстан
Дания
ФинляндияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Учебно-тренировочный сбор стартует 6 октября в Алматы. В список вошли 34 игрока. Окончательный состав будет определен позднее.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Александр Заруцкий («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Багдат Каиров, Роман Асранкулов (оба — «Тобол»), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов (все — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Лев Скворцов («Химки», Россия), Александр Зуев (ИМТ, Сербия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Копер», Словения), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба — «Актобе»), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов, Исламбек Куат (все — «Астана»), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Самат Жарынбетов, Ислам Чесноков (оба — «Тобол»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба — «Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Мактаарал»), Иван Свиридов («Шахтер»);

Напомним, в октябре сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 14 октября подопечные Магомеда Адиева сыграют против Дании, а через три дня команда отправится в Хельсинки на матч против Финляндии.

После шести туров Казахстан с рекордными 12 очками занимает четвертое место в группе, уступая Финляндии (12) по дополнительным показателям. Лидируют Словения и Дания (по 13).

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