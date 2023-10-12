Кошмарный матч сборной Армении в Риге. Теперь шансов выйти на Евро почти нет
Так плохо команда Александра Петракова в отборочном цикле ещё не выглядела.
Так плохо команда Александра Петракова в отборочном цикле ещё не выглядела.
Казалось, в этом противостоянии всё понятно. Армения борется за прямую путёвку в плей-офф квалификации Евро-2024. Они уже победили Уэльс, Латвию, сыграли вничью с Турцией и перед матчем имели неплохие шансы залететь как минимум на второё место. Но для этого нужно было ещё раз победить Латвию — одну из худших команд отборочного этапа. С тренером Дайнисом Казакевичем, с которым многие попрощались. Он провалил групповой этап, команда под его руководством набрала 0 очков за пять матчей. Какие здесь вообще могут быть варианты?
На стартовых минутах латвийцы взяли мяч под контроль, но казалось, что это временное явление. Ведь на девятой минуте армяне уже могли открывать счёт: Селараян роскошным пасом вывел Барсегяна на ударную позицию, но тот полез обыгрывать вратаря, который ногами выбил мяч в сторону.
Развить первый опасный момент во что-то большее не вышло. Стартовый контроль мяча латвийцы вовсе решили распространить на весь тайм. Да, хозяева совсем не выглядели аутсайдерами. И невозможно было предположить, что в этом розыгрыше у них 0 очков. Команда грамотно организовывала атаки и ждала свой момент. И он возник на 27-й минуте после подачи с углового: Янис Икауниекс здорово пробил в створ, Чанчаревич потащил. Вообще, стандартные положения в этом матче стали фишкой Латвии. Ведь вскоре они имели ещё один шанс: в этот раз Савельев бил с 15 метров, но вновь здорово сыграл армянский вратарь.
Под конец первого тайма контроль наконец-то получили гости. Казалось, вот-вот они всё-таки забьют гол. Перед штрафной активны были Дашян, Сперцян и Тикнизян, но уж слишком круто выглядела защита латвийцев. Никаких шансов.
А на 39-минуте хозяева и вовсе вышли вперёд. Команда здорово выбежала в контратаку, Яунземс прострелил с фланга в штрафную, Ульдрикис пропустил мяч на Икауниекса, и тот пробил Чанчаревича.
Армянские игроки явно были шокированы. Да и в принципе команда не была похожа на себя. Латвия же провела точно лучший тайм в этом отборе. Гостям срочно требовались перерыв и разговор с тренером. Однако, как мы узнали позже, и он не помог.
Но Латвия сделала всё, чтобы вернуть Армению в игру. На 53-й минуте судья показал вторую жёлтую карточку Ошсу. Причём очень спорную. Грубости в отношении Бриаско-Балекяна точно не было. Однако гости получили не только почти тайм в пропорции 11 на 10, но и опасный штрафной, который чуть не реализовал Сперцян, мощно пульнув мяч в сторону голкипера.
Вот он — шанс, которым должна была пользоваться Армения и возвращаться в борьбу за путёвку в Германию. Но вместо агрессивных атак, навала и ударов болельщики наблюдали за безыдейной и безынициативной сборной. За первые 15 минут армянские футболисты не создали ни одного момента. Да, Латвия оборонялась низким блоком. И да, это был классический «автобус», который гости не могли пробить.
Никто даже не удивился, когда на 68-й минуте латвийцы выбежали вперёд, заработали угловой и Балодис увеличил преимущество. Петраков пытался освежить игру заменами. Но звёздный Ранос, Севикян, Серобян ничего не смогли изменить. Количество замен так и не добавило качества игре.
Армянской сборной хватило лишь на пару подходов: сначала Севикян пробил выше ворот головой, а в конце основного времени Иву плотно всадил с 20 метров. Редкий момент, когда Озолс включился в игру.
Кошмарная игра и кошмарный результат для Армении. У команды осталось семь очков и только теоретические шансы оказаться на втором месте. Для этого точно нужно побеждать Уэльс и Хорватию. Но сделать это будет очень тяжело.