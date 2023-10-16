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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Мората чуть не отнял у Испании победу над Норвегией! А Холанд потерялся в решающей игре

Испанцы с шотландцами вышли на Евро-2024.

Норвегия
ИспанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Норвегии проиграла дома Испании и потеряла шансы на завоевание прямой путёвки на Евро-2024. А испанцы выходят из группы вместе с шотландцами.

Сборной Норвегии требовалось побеждать испанцев, чтобы сохранить реальные шансы в борьбе за первое-второе места. Но понятно, что команда Луиса де ла Фуэнте оставалась фаворитом даже в этой ситуации. Гости владели территориальным преимуществом, контролировали мяч около 75% времени. Хозяева защищались по схеме 4−2−3−1, причём очень плотно и узко. Даже Холанд «прилипал» к полузащитникам, играл в обороне по своему одноклубнику по «Ман Сити» Родри. Норвежцы выдавливали испанцев на фланги, а там искали возможность запрессинговать соперника. Впереди же команда Столе Сольбаккена ставила на контратаки, индивидуальное мастерство Холанда и капитана- «десятки» Эдегора.

У норвежцев отнюдь не всегда получалось задуманное, и эпизодами фланги хозяев «горели». Карвахаль справа и Фран Гарсия слева были очень активны. Вдобавок сборная Испании, как правило, быстро возвращала себе мяч после потерь на чужой половине поля. Именно за счёт Карвахаля гости создали первый момент в середине тайма и забили. Эурснес прозевал рывок защитника «Реала», Карвахаль сделал заброс в штрафную, а там экс-защитник «Краснодара» и «Урала» Страндберг срезал мяч в собственные ворота. Автогол не случился, так как Мората захотел ещё улучшить свою статистику и дослал мяч в сетку почти с линии ворот. Оказалось, Альваро в момент паса находился в офсайде! И на решение судьи отменить гол не повлиял даже тот факт, что мяч отлетал от Страндберга. Курьёзнейший эпизод: если бы не касание Мораты, сборная Испании повела бы в счёте.

К перерыву испанцы нанесли семь ударов по воротам против всего лишь двух у норвежцев (в створ — 1:0). Холанд не получал хороших передач и не встречался с мячом в штрафной команды де ла Фуэнте в течение 40 минут. Потом неудачный вынос Франа Гарсии через центр подарил ему шанс, но Эрлинг поспешил пробить и попал в защитника. В остальном центрфорварда можно было похвалить разве что за игру на команду. Ещё за то, что посадил на жёлтую карточку Ле Нормана.

Надо же было такому случиться, что и в начале второго тайма Испания забила гол, который очень долго проверялся VAR из-за возможного офсайда у Мораты! После быстрой атаки гостей Торрес бил в дальний угол, но на пути мяча оказался форвард-капитан. Потом Гави всё же дослал мяч в сетку, и в этом случае находившийся в очевидном положении вне игры Мората кое-как увернулся от мяча. Судьи, видимо, разбирали только первый момент. В итоге пришли к мнению, что Страндберг был ближе к своим воротам, нежели испанец.

При счёте 0:1 команде Сольбаккена оставалось только одно — рисковать и раскрываться. Не слишком острую после перерыва игру норвежцев оживили замены. На фланги вышли мощный Сёрлот и лёгкий резкий Муса — ушёл 20-летний вингер «Ман Сити» Бобб, который вряд ли будет с удовольствием вспоминать своё первое выступление в стартовом составе национальной команды. Хозяева сумели оказать какое-то давление на ворота сборной Испании. Но Холанд по-прежнему скучал без мяча. Потом норвежцы сделали и вынужденную замену: Страндберг не смог доиграть до конца.

Во втором тайме Холанд сделал первое касание в чужой штрафной на 84-й минуте, когда пытался завершить кросс низом ударом в касание. Да слабовато пробил. А самый яркий эпизод в концовке случился с участием всё того же Мораты: Альваро убегал один на один, перебрасывал вратаря, но и тут не попал. Защитник вынес мяч с линии. Потом выяснилось, что Мората опять залез в офсайд. В открытом футболе команды за 53 минуты с учётом компенсированного времени всего три раза попали в створ (2:1 в пользу хозяев), но сборная Испании наиграла на победу.

Норвегия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
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