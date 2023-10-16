Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Гибралтар
Ирландия
04
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Греция
Нидерланды
01
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Бельгия
Швеция
11
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Исландия
Лихтенштейн
40
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Босния и Герцеговина
Португалия
05
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Люксембург
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
16.10
Азербайджан
Австрия
01
Футбол. Сборные
16.10
Россия
Кения
22
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
16.10
Гибралтар
Ирландия
04
16.10
Босния и Герцеговина
Португалия
05
16.10
Исландия
Лихтенштейн
40
16.10
Люксембург
Словакия
01
16.10
Греция
Нидерланды
01
16.10
Азербайджан
Австрия
01
15.10
Польша
Молдавия
11
15.10
Турция
Латвия
40
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
16 октября, источник: Спорт-Экспресс

Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

В футбол вновь жестоко вмешалась политика.

Бельгия
ШвецияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Матч Бельгии со Швецией — абсолютно рядовой, поскольку «Красные дьяволы» уже давно решили вопрос с выходом из группы, а скандинавы потеряли все шансы. У хозяев было 16 очков, у гостей — 6, так что турнирной интриги точно не имелось. И вряд ли об этой игре кто-то говорил бы за пределами этих стран, если бы не трагедия.

По сообщениям Sky News, в разгар первого тайма (около 19.15 по местному времени) в центре Брюсселя началась стрельба. Убиты два человека — по данным телеканала, на обоих были футболки шведской сборной. Все произошло в нескольких километрах от стадиона, на котором проходила встреча.

Первый тайм завершился со счетом 1:1 (отличились Лукаку и Дьекереш), но дальше, по сообщениям The Mirror, шведы отказались выходить на поле после перерыва. Бельгийцы поддержали это решение — поэтому матч прервали.

По всей видимости, в деле не обошлось без политики. Как сообщают местные СМИ, у шведов в машине на видном месте находился флаг Израиля, а напавший на них выкрикивал религиозные лозунги. Чуть позже в соцсетях вышел на связь потенциальный подозреваемый — сообщил о своей принадлежности к ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что «убивал неверующих, чтобы отомстить за мусульман и религию».

Впрочем, как заявляет Федеральная прокуратура Бельгии, точно сказать, правда ли виновен разместивший эти сообщения в соцсетях человек или нет, пока нельзя. Однако в столице уже подняты по тревоге силовые органы, а по отдельным данным, во всей стране введен высший уровень террористической опасности. Мэр Брюсселя у себя в соцсетях написал следующее: «После стрельбы полицейские службы мобилизуются, чтобы гарантировать безопасность в городе и вокруг него».

Премьер-министр страны Александр Де Кроо заявил: «Мои глубочайшие соболезнования родственникам жертв этого трусливого нападения в Брюсселе. Мы следим за ситуацией и просим жителей столицы быть бдительными».

На данный момент преступник еще не задержан.

Артем Белинин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь