Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

Матч Бельгии со Швецией — абсолютно рядовой, поскольку «Красные дьяволы» уже давно решили вопрос с выходом из группы, а скандинавы потеряли все шансы. У хозяев было 16 очков, у гостей — 6, так что турнирной интриги точно не имелось. И вряд ли об этой игре кто-то говорил бы за пределами этих стран, если бы не трагедия.

По сообщениям Sky News, в разгар первого тайма (около 19.15 по местному времени) в центре Брюсселя началась стрельба. Убиты два человека — по данным телеканала, на обоих были футболки шведской сборной. Все произошло в нескольких километрах от стадиона, на котором проходила встреча.

Первый тайм завершился со счетом 1:1 (отличились Лукаку и Дьекереш), но дальше, по сообщениям The Mirror, шведы отказались выходить на поле после перерыва. Бельгийцы поддержали это решение — поэтому матч прервали.

По всей видимости, в деле не обошлось без политики. Как сообщают местные СМИ, у шведов в машине на видном месте находился флаг Израиля, а напавший на них выкрикивал религиозные лозунги. Чуть позже в соцсетях вышел на связь потенциальный подозреваемый — сообщил о своей принадлежности к ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что «убивал неверующих, чтобы отомстить за мусульман и религию».

Впрочем, как заявляет Федеральная прокуратура Бельгии, точно сказать, правда ли виновен разместивший эти сообщения в соцсетях человек или нет, пока нельзя. Однако в столице уже подняты по тревоге силовые органы, а по отдельным данным, во всей стране введен высший уровень террористической опасности. Мэр Брюсселя у себя в соцсетях написал следующее: «После стрельбы полицейские службы мобилизуются, чтобы гарантировать безопасность в городе и вокруг него».

Премьер-министр страны Александр Де Кроо заявил: «Мои глубочайшие соболезнования родственникам жертв этого трусливого нападения в Брюсселе. Мы следим за ситуацией и просим жителей столицы быть бдительными».

На данный момент преступник еще не задержан.