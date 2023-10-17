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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
22:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Игроки подумали, что все уже схвачено». Тренер сборной Финляндии — о поражении от сборной Казахстана

Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва высказался после матча отборочного цикла ЧЕ-2024 с Казахстаном (1:2), передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ФинляндияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: palloliitto.fi

«К сожалению, мы проиграли. Хотя начало было хорошим, игра была под нашим контролем. Но затем мы дважды пропустили. Игра нам все показала. Многие игроки подумали, что все уже схвачено. Это большое разочарование. Мы получили столько энергии от наших болельщиков, но не сумели поддержать их. Кроме того, у нас еще много травмированных игроков. Но теперь отборочный цикл продолжается для нас немного в другом виде. У нас есть еще плей-офф Лиги наций. Надо собраться духом. Тяжелый момент, вера в себя немного подорвана. Но мы сделаем все возможное», — заявил Канерва.

Напомним, что после победы в Хельсинки, команда Магомеда Адиева имеет в своем активе 15 очков и продолжает борьбу за путевку в финальный этап Евро-2024.

Финляндия
1:2
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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