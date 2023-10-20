Казахстану выставили оценку за матчи в отборе на Евро-2024

Источник: Соцсети

— Сыграли неудачно с Данией. Понятно, что датчане были выше классом. Но все же я хочу услышать ваше мнение, почему нам не удалось их обыграть?

— Давайте разберем игру сборной на протяжении всего отбора. Я поставлю им оценку 4+. Радует сборная, есть надежда и вера в этих ребят. С Данией не хватило опыта, но это наживное дело. Лидеры Дании играют в ведущих клубах мира. Посмотри на Эриксена — это восторг. Вернемся к Казахстану. Да не хватило, но ничего страшного. Чтобы развивать эти успехи, нужно вкладываться в инфраструктуру и детский футбол. В футболе не бывает мелочей. Нужна система, которая будет работать как швейцарские часы.

— Многие говорят, что с Данией нужно было ставить второй состав, дабы не нагружать основу перед финнами.

— 1:2 и этим все сказано. Никто не любит проигрывать. Адиев настраивался брать шесть очков, и это правильно. Это менталитет победителя. К сожалению, не удалось их обыграть, но повторюсь — ничего страшного.

— Кто выделялся с датчанами?

— Самородов. От него исходило много угрозы, и он пытался создавать моменты, для команды.

— Поговорим об игре с Финляндией. Ужасный первый тайм и шикарный второй.

— Не назвал бы первый тайм ужасным. Финны очень хотели снять все вопросы о победителе в первом тайме, и им практически удалось это сделать, но Шацкий выручил в нескольких моментах и оставил команду в игре. Во второй половине Казахстан забегал по-другому и стал давить соперника на их половине, что было неожиданно для них. Атака за атакой и результат не заставил себя долго ждать. Финны не знали, что делать с нашими игроками. Отмечу всю игру сборной и работу Адиева в перерыве матча. Вырвать победу на последних минутах — фантастика. Теперь на сборную Казахстана настраиваются по-другому и не смотрят, как на аутсайдеров.

— Как оцените шансы отбора на Евро?

— Можно попробовать через Лигу наций, можно через отбор, обыграв Словению. Есть ли у нас шансы? Разумеется, все решится в одном конкретном матче. Команда Адиева не раз доказывала, что умеет играть в свой футбол и показывать нужный результат.