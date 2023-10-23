Федерацию футбола Литвы оштрафовали за кричалку против Путина

Оскорбительная кричалка прозвучала в ходе матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Литвы и Сербии (1:3) 10 сентября. Делегатом матча был представитель Казахстана Куаныш Канапьянов.
«Это первый раз, когда нас оштрафовали за эту кричалку. Нас и раньше штрафовали за другие вещи, за другие кричалки, за использование баннеров, за использование определенных символов во время матчей, но за эту фразу оштрафовали впервые. Хоть она и звучала в предыдущем матче, но там был делегат из Испании, и он этот момент не зафиксировал. Делегат из Казахстана, который был на встрече с Сербией, включил», — приводит слова Станкявичуса LRT.
Федерация обратилась в УЕФА с просьбой объяснить, почему делегат включил в отчет о матче данную кричалку. Станкявичус отметил, что считает малыми шансы на успех в случае подачи апелляции.
Сборная Литвы после семи матчей располагается на четвертой строчке в таблице группы G, набрав 6 очков и потеряв шансы на выход из группы.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.