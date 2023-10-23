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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерацию футбола Литвы оштрафовали за кричалку против Путина

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на 10 тысяч евро Федерацию футбола Литвы за кричалку болельщиков, направленную против президента РФ Владимира Путина, во время матча национальной команды, сообщил президент федерации Эдгарас Станкявичюс.

Литва
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Источник: Соцсети

Оскорбительная кричалка прозвучала в ходе матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Литвы и Сербии (1:3) 10 сентября. Делегатом матча был представитель Казахстана Куаныш Канапьянов.

«Это первый раз, когда нас оштрафовали за эту кричалку. Нас и раньше штрафовали за другие вещи, за другие кричалки, за использование баннеров, за использование определенных символов во время матчей, но за эту фразу оштрафовали впервые. Хоть она и звучала в предыдущем матче, но там был делегат из Испании, и он этот момент не зафиксировал. Делегат из Казахстана, который был на встрече с Сербией, включил», — приводит слова Станкявичуса LRT.

Федерация обратилась в УЕФА с просьбой объяснить, почему делегат включил в отчет о матче данную кричалку. Станкявичус отметил, что считает малыми шансы на успех в случае подачи апелляции.

Сборная Литвы после семи матчей располагается на четвертой строчке в таблице группы G, набрав 6 очков и потеряв шансы на выход из группы.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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