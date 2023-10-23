Федерацию футбола Литвы оштрафовали за кричалку против Путина

«Это первый раз, когда нас оштрафовали за эту кричалку. Нас и раньше штрафовали за другие вещи, за другие кричалки, за использование баннеров, за использование определенных символов во время матчей, но за эту фразу оштрафовали впервые. Хоть она и звучала в предыдущем матче, но там был делегат из Испании, и он этот момент не зафиксировал. Делегат из Казахстана, который был на встрече с Сербией, включил», — приводит слова Станкявичуса LRT.