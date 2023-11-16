Футболисты сборной Венгрии квалифицировались на чемпионат Европы 2024 года

В составе хозяев забитыми мячами отметились Спас Делев (24-я минута) и Кирил Десподов (78, с пенальти), у гостей гол забил Мартин Адам (10). На седьмой добавленной ко второму тайму минуте защитник сборной Болгарии Алекс Петков забил мяч в свои ворота.

На 36-й минуте поле за второе предупреждение покинул болгарский защитник Валентин Антов. На 57-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок обороны гостей Милош Керкез.

Сборная Венгрии набрала 15 очков и занимает первое место в группе G, гарантировав себе участие в чемпионате Европы 2024 года. Команда стала недосягаемой для команды Черногории, которая располагается на третьей позиции с 8 очками. Из группы в финальную часть чемпионата Европы выходят две лучшие команды. Второй идет команда Сербии с 13 очками, четвертой — команда Литвы (6 очков), пятой — команда Болгарии (3).

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции и Англии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.