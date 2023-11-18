Футболисты сборной Дании отобрались на чемпионат Европы 2024 года

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йоаким Мехле (26-я минута) и Томас Дилейни (54). У проигравших гол забил Эрик Янжа (30).

Сборная Дании стала победителем группы H, набрав 22 очка в 9 матчах. Второе место занимает команда Словении (19 очков), третье — команда Казахстана (18). В заключительном матче отборочного раунда они сыграют между собой, игра пройдет 20 ноября в Любляне.

В других матчах игрового дня сборная Казахстана дома победила команду Сан-Марино (3:1), сборная Финляндии на своем поле переиграла команду Северной Ирландии (4:0), сборная Англии в родных стенах была сильнее команда Мальты (2:0), сборная Италии в домашней игре взяла верх над командой Северной Македонии (5:2), сборная Чехии на выезде сыграла вничью с командой Польши (1:1).

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции, Англии, Венгрии, Словакии и Албании. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.