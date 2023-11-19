«Для СМИ мы фавориты, но мы уважаем соперника». Главный тренер сборной Словении — о решающем матче с Казахстаном

«Это решающая игра в квалификации. Мы знаем соперника, это будет сложная игра, но я полностью уверен в своей команде. Имеют для нас значение травмы лидеров соперника Зайнутдинова и Тагыбергена? Знаете, у нас такие же проблемы с составом, есть травмы, дисквалификации, но это финальная игра и, несмотря на все проблемы мы уверены, что можем победить Казахстан.

Для СМИ и болельщиков мы фавориты, но мы знаем, что нас ждет тяжелая игра. Мы выражаем большое уважение и поздравляем Казахстан с таким отборочным циклом, они сделали так, что добрались до последнего матча в группе и он все решает. Но мы надеемся на энергию наших болельщиков и понимаем, какое значение имеет эта игра для нас», — заявил Кек.