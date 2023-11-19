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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Для СМИ мы фавориты, но мы уважаем соперника». Главный тренер сборной Словении — о решающем матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек высказался о предстоящем матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024 с командой Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz из Любляны.

Словения
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz

«Это решающая игра в квалификации. Мы знаем соперника, это будет сложная игра, но я полностью уверен в своей команде. Имеют для нас значение травмы лидеров соперника Зайнутдинова и Тагыбергена? Знаете, у нас такие же проблемы с составом, есть травмы, дисквалификации, но это финальная игра и, несмотря на все проблемы мы уверены, что можем победить Казахстан.
Для СМИ и болельщиков мы фавориты, но мы знаем, что нас ждет тяжелая игра. Мы выражаем большое уважение и поздравляем Казахстан с таким отборочным циклом, они сделали так, что добрались до последнего матча в группе и он все решает. Но мы надеемся на энергию наших болельщиков и понимаем, какое значение имеет эта игра для нас», — заявил Кек.

Напомним, что матч Словения — Казахстан в рамках квалификации Евро-2024 пройдет в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне на стадионе «Стожице». Победитель этого противостояния получит путевку в финальную стадию турнира.

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