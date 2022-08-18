Белорусские футболистки вышли в финал квалификации ЛЧ

Источник: ФК "Динамо-БГУФК"

Чемпион и обладатель Кубка Беларуси столичное «Динамо-БГУФК» в северомакедонском Скопье в полуфинале отборочной 9-й группы разгромило болгарский клуб «Локомотив» из Старой Загоры со счетом 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформили Анна Пилипенко и Виктория Валюк, еще один мяч забила Анастасия Линник. В воскресенье, 21 августа динамовская дружина поспорит за выход в следующий раунд с австрийским «Санкт-Пельтеном».

Вице-чемпионки и финалистки Кубка Беларуси спортсменки ФК «Минск» в норвежском Тронхейме в полуфинале 2-й группы обыграли чешский клуб «Словацко» из Угерске-Градиште со счетом 2:1. В составе минчанок голы забили Анастасия Побегайло и Милана Суровцева. Следующим соперником команды Андрея Пышника будет норвежский «Русенборг».

Во второй квалификационный этап выйдут победители 15 групп, где их ожидают французский «Пари Сен-Жермен», английский «Арсенал» (Лондон), чешские «Спарта», «Славия» (Прага), немецкая «Бавария» (Мюнхен), испанский «Реал Сосьедад», шведские «Русенгорд» (Мальме), «Хэккен» (Гетеборг) и датский «Кеге».