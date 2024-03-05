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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
12:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Мюнхене и Сан-Себастьяне определятся первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники четвертьфинальной стадии определятся сегодня в футбольной Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бавария
Лацио
Реал Сосьедад
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Источник: Reuters

В Мюнхене чемпионы Германии футболисты «Баварии» попытаются взять реванш за поражение от римского «Лацио» в итальянской столице со счетом 0:1. В минувший уик-энд баварцы не сумели одолеть «Фрайбург» в гостевом матче 24-го тура немецкого первенства (2:2) и уже на 10 очков отстают от лидера бундеслиги «Байера», у которого 64 балла. В 27-м туре чемпионата Италии футболисты «Лацио» потерпели второе поражение подряд, уступив на своей арене «Милану» (0:2), и находятся на 10-й позиции в таблице серии А.

Во втором сегодняшнем поединке испанский «Реал Сосьедад» примет в Сан-Себастьяне французский «Пари Сен-Жермен». У себя дома парижане выиграли 2:0 и сегодня намерены удержать добытое преимущество. В 24-м туре чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью в гостях у «Монако» (0:0) и по-прежнему уверенно возглавляет турнирную таблицу. Соперник французского клуба проиграл на выезде «Севилье» (2:3) и после 27 туров занимает 7-е в чемпионате Испании.

Завтра станут известны еще два четвертьфиналиста. Действующий победитель ЛЧ английский «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Копенгагеном». «Манчестер Сити» уверенно обыграл его в датской столице со счетом 3:1. В столице Испании мадридский «Реал» встретится с немецким «Лейпцигом». В гостях мадридский клуб выиграл с минимальным преимуществом — 1:0.

Еще четыре ответных поединка ⅛ финала пройдут на следующей неделе:

12 марта
«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия; результат первого матча — 1:1), «Арсенал» (Лондон, Англия) — «Порту» (Португалия; 0:1);

13 марта
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Интер» (Милан, Италия; 0:1), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды; 1:1).

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 15 марта, а сами матчи состоятся 9—17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля — 8 мая, решающий поединок Лиги чемпионов намечено провести 1 июня на поле лондонского стадиона «Уэмбли».

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