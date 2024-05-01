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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» вылетал только от «Спартака» после выездной ничьей в первом матче в еврокубках

Мадридский «Реал» лишь раз вылетал из еврокубков после выездной ничьей в плей-офф. Об этом сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо в социальной сети X (ранее Twitter).

Реал
Спартак
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
«Реал» вылетал только от «Спартака» после выездной ничьей в первом матче в еврокубках | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, за время выступления в различных европейских турнирах «Реал» 24 раза начинал двухматчевое противостояние с ничьей в гостях. В 23 случаях «сливочные» проходили дальше.

Единственным клубом, которому удалось выбить «Реал» после гостевой ничьей в первой игре, является московский «Спартак». В сезоне-1990/1991 в четвертьфинале Кубка чемпионов московская команда сыграла с испанцами вничью со счётом 0:0, а затем победила (3:1) и прошла в ½ финала турнира.

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Матч на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершился со счётом 2:2. Ответная игра между командами пройдёт 8 мая в Испании.

Бавария
2:2
Первый тайм: 0:1
Реал
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