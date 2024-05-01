«Реал» вылетал только от «Спартака» после выездной ничьей в первом матче в еврокубках | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, за время выступления в различных европейских турнирах «Реал» 24 раза начинал двухматчевое противостояние с ничьей в гостях. В 23 случаях «сливочные» проходили дальше.

Единственным клубом, которому удалось выбить «Реал» после гостевой ничьей в первой игре, является московский «Спартак». В сезоне-1990/1991 в четвертьфинале Кубка чемпионов московская команда сыграла с испанцами вничью со счётом 0:0, а затем победила (3:1) и прошла в ½ финала турнира.