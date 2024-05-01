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09:24 (мск), источник: Sport24

Анчелотти прокомментировал ничью с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием после ничьей с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2).

Бавария
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Анчелотти прокомментировал ничью с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов | Источник: Sport24

«В первом тайме нам приходилось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, которую я хотел. Они шли вперед во втором тайме, но я думал, что тогда мы прессинговали лучше. Мое общее впечатление было такое. Нам было вполне комфортно, но нам не хватало максимальной интенсивности. По этой причине мы страдали — все в мире это знают.

С помощью Крооса мы хорошо управляли мячом, и “Бавария” на самом деле не слишком сильно прессинговала наше владение. Были свободные зоны. Мы ожидали, что они будут играть на высокой линии, они так и сделали, а между Тони и Винисиусом мы воспользовались преимуществом в случае с первым голом голом: фантастический пас, фантастический финиш», — цитирует Анчелотти УЕФА.

Бавария
2:2
Первый тайм: 0:1
Реал
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