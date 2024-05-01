Анчелотти прокомментировал ничью с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«В первом тайме нам приходилось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, которую я хотел. Они шли вперед во втором тайме, но я думал, что тогда мы прессинговали лучше. Мое общее впечатление было такое. Нам было вполне комфортно, но нам не хватало максимальной интенсивности. По этой причине мы страдали — все в мире это знают.



С помощью Крооса мы хорошо управляли мячом, и “Бавария” на самом деле не слишком сильно прессинговала наше владение. Были свободные зоны. Мы ожидали, что они будут играть на высокой линии, они так и сделали, а между Тони и Винисиусом мы воспользовались преимуществом в случае с первым голом голом: фантастический пас, фантастический финиш», — цитирует Анчелотти УЕФА.