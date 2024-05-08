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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» объявили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

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БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Запасные: Куртуа, Кепа, Милитау, Фран Гарсия, Модрич, Камавинга, Лукас Васкес, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, Де Лигт, Киммих, Павлович, Лаймер, Гнабри, Мусиала, Сане, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Упамекано, Ким, Горетцка, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Дэвис, Мюллер, Тель.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первая встреча между «Баварией» и «Реалом» завершилась вничью со счетом 2:2.

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