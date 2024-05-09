Итальянская «Фиорентина» вышла в финал футбольной Лиги конференций

В составе «Фиорентины» гол забил Лукас Бельтран (85-я минута, с пенальти). У «Брюгге» отличился Ханс Ванакен (20). В первом матче, прошедшем во Флоренции, победу со счетом 3:2 одержала «Фиорентина».

В финальном матче «Фиорентина» сыграет с победителем противостояния между английской «Астон Виллой» и греческим «Олимпиакосом». Первый матч между командами прошел в Бирмингеме и завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 4:2, ответная игра пройдет в Греции 9 мая.

«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В решающем матче прошлого розыгрыша итальянская команда уступила английскому «Вест Хэму» со счетом 1:2. «Фиорентина» в 1961 году завоевала Кубок обладателей кубков. До 2023 года команда трижды команда уступала в финалах еврокубков — в финале Кубка европейских чемпионов в 1957 году (испанскому «Реалу»; 0:2), в Кубке обладателей кубков в 1962 году (испанскому «Атлетико»; 1:1, 0:3 в переигровке) и в Кубке УЕФА в 1990 году (итальянскому «Ювентусу»; 1:3, 0:0).