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01:05 (мск), источник: ТАСС

Итальянская «Фиорентина» вышла в финал футбольной Лиги конференций

ТАСС, 8 мая. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» и стал первым финалистом Лиги конференций.

Фиорентина
БрюггеЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

В составе «Фиорентины» гол забил Лукас Бельтран (85-я минута, с пенальти). У «Брюгге» отличился Ханс Ванакен (20). В первом матче, прошедшем во Флоренции, победу со счетом 3:2 одержала «Фиорентина».

В финальном матче «Фиорентина» сыграет с победителем противостояния между английской «Астон Виллой» и греческим «Олимпиакосом». Первый матч между командами прошел в Бирмингеме и завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 4:2, ответная игра пройдет в Греции 9 мая.

«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В решающем матче прошлого розыгрыша итальянская команда уступила английскому «Вест Хэму» со счетом 1:2. «Фиорентина» в 1961 году завоевала Кубок обладателей кубков. До 2023 года команда трижды команда уступала в финалах еврокубков — в финале Кубка европейских чемпионов в 1957 году (испанскому «Реалу»; 0:2), в Кубке обладателей кубков в 1962 году (испанскому «Атлетико»; 1:1, 0:3 в переигровке) и в Кубке УЕФА в 1990 году (итальянскому «Ювентусу»; 1:3, 0:0).

Лига конференций проводится в третий раз. Финал нынешнего розыгрыша пройдет 29 мая в Афинах. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Брюгге
1:1
Первый тайм: 1:0
Фиорентина
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