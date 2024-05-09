«Линейный судья сказал мне: “Извините, я ошибся”. Де Лигт — о скандале в матче с “Реалом” | Источник: Чемпионат.com

«Я не хочу сказать, что судьи всегда на стороне “Реала”, но сегодня именно это имело значение. Они решили исход матча. Линейный судья сказал мне: “Извините, я допустил ошибку”. Обидно», — приводит beIN Sports слова де Лигта.

Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».