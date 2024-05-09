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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Линейный судья сказал мне: “Извините, я ошибся”. Де Лигт — о скандале в матче с “Реалом”

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт после поражения в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) раскритиковал арбитров.

Реал
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«Линейный судья сказал мне: “Извините, я ошибся”. Де Лигт — о скандале в матче с “Реалом” | Источник: Чемпионат.com

«Я не хочу сказать, что судьи всегда на стороне “Реала”, но сегодня именно это имело значение. Они решили исход матча. Линейный судья сказал мне: “Извините, я допустил ошибку”. Обидно», — приводит beIN Sports слова де Лигта.

Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
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