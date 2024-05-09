Анчелотти отреагировал на жалобы «Баварии» на судейство после матча Лиги чемпионов

«“Бавария” жаловалась на офсайд? Хорошо, тогда мы будем жаловаться на отменённый гол Начо. Будем жаловаться на Киммиха, он нырнул. Эпизод офсайда объяснить просто. Может быть, офсайда и не было, но судья свистнул перед голом, и мы прекратили игру. Вот и всё», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).