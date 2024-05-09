Анчелотти установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира. Таким образом, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.

Итальянский специалист попал в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей тренерской карьере. Ранее он трижды выходил в финал с «Миланом» (2002/2003, 2004/2005 и 2006/2007) и дважды — с «Реалом» (2013/2014, 2021/2022). При этом команда Анчелотти уступила в решающей встрече только единожды — в сезоне-2004/2005, когда «Милан» проиграл «Ливерпулю» со счётом 3:3 (2:3 пен.).