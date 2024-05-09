Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.05
Реал
Бавария
Футбол. Еврокубки
8.05
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Первая лига
8.05
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Астон Вилла
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
8.05
Реал
Бавария
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
30.04
Бавария
Реал
17.04
Бавария
Арсенал
17.04
Манчестер Сити
Реал
П 3:4
16.04
Боруссия Д
Атлетико
16.04
Барселона
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти установил историческое достижение в Лиге чемпионов

8 мая в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1).

Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Анчелотти установил историческое достижение в Лиге чемпионов | Источник: Чемпионат.com

Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира. Таким образом, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.

Итальянский специалист попал в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей тренерской карьере. Ранее он трижды выходил в финал с «Миланом» (2002/2003, 2004/2005 и 2006/2007) и дважды — с «Реалом» (2013/2014, 2021/2022). При этом команда Анчелотти уступила в решающей встрече только единожды — в сезоне-2004/2005, когда «Милан» проиграл «Ливерпулю» со счётом 3:3 (2:3 пен.).

В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале победила «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь