34-летний Хоселу стал легендой «Реала» за три минуты. Два года его команды вылетали из ла лиги, а теперь он подарил Мадриду финал ЛЧ | Источник: Спорт-Экспресс

Попроси перед началом сезона угадать футболиста, который подарит «Реалу» пропуск в финал Лиги чемпионов, герой матча с «Баварией» Хоселу был бы по итогам опроса среди аутсайдеров. Во-первых, своих звезд в избытке. Во-вторых, новичок всем виделся не больше чем игроком ротации. Крепким, стабильным, опытным — но не совсем тем, к кому привык Мадрид.

Правда, имелся один важный фактор — для «Сантьяго Бернабеу» Хоселу всегда был своим, хотя все его прежние достижения ограничились «Кастильей», где родившийся в немецком Штутгарте сын галисийских эмигрантов оказался, пройдя всю систему «Сельты». Тогда еще молодой форвард стал лучшим снайпером второй команды, а за основу до возвращения в Мадрид сыграл всего два матча. Точнее — суммарно 20 минут на ранней стадии Кубка Испании против скромной «Понферрадины» и в заключительном туре чемпионата с «Альмерией». Было это в далеком 2011 году.

Большего Жозе Моуринью молодому форварду не дал, но он в каждой игре отметился голом. И только сейчас понимаешь, что те игры были не только исполнением детской мечты с ранних лет болевшего за «Реал» Хоселу, но и знаком судьбы. Дело в том, что в обоих случаях дебютант менял Бензема. Звезду и легенду «Реала», которую он был призван (как минимум формально в силу амплуа) заменить прошлым летом.

Многие тогда покручивали пальцем у виска и мысленно задавали популярный в свое время среди наших ветеранов ироничный вопрос: «Ты где играл?» Послужной список Хоселу — особенно по мадридским меркам — и впрямь не сильно впечатлял. «Сельта», «Хоффенхайм», «Айнтрахт», «Ганновер», «Сток Сити», «Депортиво», «Ньюкасл», «Алавес» и «Эспаньол» — явно не резюме для топ-клуба. Тем более с двумя последними Хоселу вылетал в сегунду. Из первой команды уходил со скандалом, не желая опускаться во второй дивизион. Из второй — благодаря пункту контракта, который в случае вылета «попугаев» давал возможность уйти в годичную аренду.

Этим в «Реале» и воспользовались, а когда Хоселу с первых матчей стал даже не оправдывать, а превосходить все ожидания, Карло Анчелотти сказал про своего форварда очень теплые слова: «Мы знаем его сильные стороны. У него есть то, чего нет у других, и такого форварда нам не хватало раньше». Тогда эти фразы звучали как стандартная похвала. Сейчас — после дубля в ворота «Баварии» — все видится иначе. Но все равно — как сказка.

Впрочем, сам Хоселу вряд ли с такой оценкой согласится. Попасть в 33 года сначала в сборную Испании, а потом в клуб всей своей жизни — это сказочно только по сюжету. За этой дорогой длиной в двенадцать лет — большой труд и жертвы. Именно эти два слова употребил Хоселу в недавнем интервью.

«Мне не 20 лет, у меня за плечами карьера. Холод, снег, дождь. И вот мы здесь. Мы дома. Семья моей жены здесь, в Мадриде, недалеко, наш дом тоже здесь. У нас никогда такого не было. Физически я переживаю один из лучших моментов в своей карьере. Мне только что исполнилось 34 года, но я этого не чувствую. Пятнадцать лет назад никто бы не подписал контракт с 34-летним игроком, но сейчас это возможно. Стать игроком Мадрида в 33−34 года непросто, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Во мне все еще живет футбол. Для меня возраст не имеет значения, сейчас футбол сильно изменился, и результативность, которую может показать 33-летний игрок, уже не та, что была десять-пятнадцать лет назад. Пепе находится на высшем уровне в 41 год. А в сборной у нас есть Хесус Навас, который движется как самолет в 38 лет», — говорил Хоселу, даже не подозревая, что с ним случится вечером 8 мая.

Он ведь действительно, в первую очередь, трудяга. Очень упорный, прилежный и стабильный. Сделавший себя сам. Еще недавно для него самым результативным был сезон десятилетней давности — с 14 мячами в «Айнтрахте». А новую жизнь в его карьеру вдохнуло возвращение в Испанию летом 2019-го. После трансфера в «Алавес» Хоселу стабильно держит планку двузначной результативности. Только не каждый способен делать свою работу максимально эффективно как в сражающейся за выживание команде, так и в топ клубе. Точнее, на это способны единицы. Ну, а с поправкой на возраст Хоселу — настоящим уникум. Или — если цитировать Анчелотти после игры с «Баварией» — фантастический нападающий.

А может, обычный парень из народа без грамма звездности, который за три минуты чудесного вечера превратился в легенду. Мог ли он об этом мечтать, когда приехал в Париж на финал Лиги чемпионов в роли обычного болельщика «Реала»? Но жизнь дарит нам поразительные сюжеты, и совсем скоро у Хоселу будет возможность поднять над головой «ушастый» кубок.

В среду он сделал все, чтобы его персональная сказка стала былью. А «Реал» — даже после прихода Мбаппе и Эндрика — с ним ни за что не расстанется. Благо, выкупить трансфер Хоселу у «Эспаньола» можно за полтора миллиона евро. Смешная цифра для Флорентино Переса, а за такого игрока не жалко и половины царства.