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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Проклятие Кейна? «Бавария» осталась без трофея впервые за 12 лет

Мюнхенская «Бавария» завершит этот сезон без трофеев: подобное с немецким клубом случилось впервые за 12 лет, сообщают Vesti.kz.

Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Накануне «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей с общей счет 3:4 (2:2,1:2).

В немецкой Бундеслиге «Бавария» потеряла шансы на трофей после досрочного чемпионства леверкузенского «Байера», который прервал 11-летнююю гегемонию мюнхенцев.

В Кубке Германии команда Томаса Тухеля вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв команде третьей лиги страны «Саарбрюккен». Таким образом, впервые за 12 лет мюнхенская команда оказалась лишена возможности выиграть хотя бы один трофей за сезон. До этого, в период с 2012 по 2024 год, «Бавария» выиграла в общей сумме 33 трофея.

Примечательно, что серия мюнхенцев прервалась после прихода Харри Кейна, которого «Бавария» купила осенью 2023 года за 95 миллионов евро у лондонского «Тоттенхэма». В матче за Суперкубок Германии, в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

Таким образом, Кейн не выиграл ни одного трофея в первом сезоне за «Баварию». Англичанин известен тем, что не выигрывал трофеи ни разу в карьере.

В нынешнем сезоне Кейн провел 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал 12 результативных передач.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
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