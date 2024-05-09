Проклятие Кейна? «Бавария» осталась без трофея впервые за 12 лет

Накануне «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей с общей счет 3:4 (2:2,1:2).

В немецкой Бундеслиге «Бавария» потеряла шансы на трофей после досрочного чемпионства леверкузенского «Байера», который прервал 11-летнююю гегемонию мюнхенцев.

В Кубке Германии команда Томаса Тухеля вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв команде третьей лиги страны «Саарбрюккен». Таким образом, впервые за 12 лет мюнхенская команда оказалась лишена возможности выиграть хотя бы один трофей за сезон. До этого, в период с 2012 по 2024 год, «Бавария» выиграла в общей сумме 33 трофея.

Примечательно, что серия мюнхенцев прервалась после прихода Харри Кейна, которого «Бавария» купила осенью 2023 года за 95 миллионов евро у лондонского «Тоттенхэма». В матче за Суперкубок Германии, в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

Таким образом, Кейн не выиграл ни одного трофея в первом сезоне за «Баварию». Англичанин известен тем, что не выигрывал трофеи ни разу в карьере.