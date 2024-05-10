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13:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Ромы» назвал игру своей команды героической в матче с «Байером»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Ромы» Даниеле Де Росси назвал героической игру футболистов его команды в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против леверкузенского «Байера».

Рома
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла в Леверкузене в четверг, 9 мая, и завершилась вничью со счетом 2:2. В первом матче противостояния «Байер» переиграл «Рому» в Риме со счетом 2:0. В ответной встрече римляне вели 2:0 во втором тайме, но не смогли одержать победу, пропустив два мяча в концовке.

«Мы провели героическую игру, но они сильны. В первом тайме мы показали себя очень хорошо в первые 25 минут, как и в Риме. Ребята провели невероятный матч. Два дня назад мы сражались против “Ювентуса” на “Олимпико”, отдав все силы, сегодня же у нас был еще один матч, требовавший больших физических и ментальных усилий. Леверкузенцы играли хорошо, но когда все у тебя в руках и ты близок к чуду, зная, что никто не выигрывал на этом стадионе, а они открывают счет после неудачного автогола, — это больно. Но мы начнем снова, с тем же настроем», — приводит слова Де России официальный сайт УЕФА.

Байер
2:2
Первый тайм: 0:1
Рома
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