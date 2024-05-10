Тренер «Ромы» назвал игру своей команды героической в матче с «Байером»

«Мы провели героическую игру, но они сильны. В первом тайме мы показали себя очень хорошо в первые 25 минут, как и в Риме. Ребята провели невероятный матч. Два дня назад мы сражались против “Ювентуса” на “Олимпико”, отдав все силы, сегодня же у нас был еще один матч, требовавший больших физических и ментальных усилий. Леверкузенцы играли хорошо, но когда все у тебя в руках и ты близок к чуду, зная, что никто не выигрывал на этом стадионе, а они открывают счет после неудачного автогола, — это больно. Но мы начнем снова, с тем же настроем», — приводит слова Де России официальный сайт УЕФА.