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21:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» и «Славии» победили в играх чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» и «Славии» одержали победы в матчах 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в Бобруйске с местной «Белшиной», слуцкая дружина выиграла с результатом 2:0, забив оба мяча в первой половине встречи. На 18-й минуте отличился Павел Гречишко, а через 7 минут его успех повторил Максим Санец.

В Мозыре футболисты «Славии» взяли верх над брестскими динамовцами со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Глеб Жердев, Юрий Ловец (с пенальти) и Дмитрий Игнатенко, гости ответили голом Ярослава Орешкевича, реализовавшего пенальти.

Также сегодня футболисты «Ислочи» одержали третью подряд викторию, обыграв в Городее дзержинский «Арсенал» со счетом 3:1. В Могилеве местный «Днепр» потерпел шестое поражение в нынешнем первенстве, уступив жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:1.

Остальные встречи этого тура состоятся завтра. Лидер первенства борисовский БАТЭ примет на своем стадионе гостей из «Витебска». Идущий вторым столичный «Энергетик-БГУ» на поле СОК «Олимпийский» встретится с действующим чемпионом страны солигорским «Шахтером». Минское «Динамо», занимающее третье место, сыграет в гостях у футболистов «Гомеля». Еще в одном матче «Минск» на поле столичного стадиона «Трактор» будет принимать гродненский «Неман».

Положение команд: БАТЭ — 16 очков, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 13, «Динамо» (Минск), «Ислочь», «Слуцк» — по 12, «Минск», «Славия» — по 10, «Гомель», «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — по 9, «Торпедо-БелАЗ» — 7, «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — по 6, «Арсенал» (Дзержинск) — 4, «Динамо» (Брест) — 3, «Днепр» (Могилев) — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, в активе которого 8 забитых мячей.

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