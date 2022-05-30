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30 мая, источник: Sport24

В Швеции вратарь спас команду от поражения, забив на 94-й минуте

Вратарь шведского «Хальмстада» Малкольм Нильсен забил гол в ворота «Вестероса» в матче 10-го тура второго дивизиона.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что голкипер отличился на 94-й минуте, принеся своей команде ничью — 2:2. Нильсен подключился к атаке при подаче углового и поразил ворота ударом головой.

После 10 туров «Хальмстад» лидирует во второй лиге Швеции, имея 23 очка в активе.

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