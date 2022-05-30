В Швеции вратарь спас команду от поражения, забив на 94-й минуте
Вратарь шведского «Хальмстада» Малкольм Нильсен забил гол в ворота «Вестероса» в матче 10-го тура второго дивизиона.
Вратарь шведского «Хальмстада» Малкольм Нильсен забил гол в ворота «Вестероса» в матче 10-го тура второго дивизиона.
Примечательно, что голкипер отличился на 94-й минуте, принеся своей команде ничью — 2:2. Нильсен подключился к атаке при подаче углового и поразил ворота ударом головой.
После 10 туров «Хальмстад» лидирует во второй лиге Швеции, имея 23 очка в активе.