В футбол пришли новые правила! Что будет, кроме аутов ногами и 60-минутных матчей?
Изменения, которые одобряют Арсен Венгер и Флорентино Перес. Пока — только в Нидерландах и только с сезона-2023/2024.
Изменения, которые одобряют Арсен Венгер и Флорентино Перес. Пока — только в Нидерландах и только с сезона-2023/2024.
Ого, в футболе долгожданная революция! В Нидерландах меняют классический подход к продолжительности матчей и начинают эксперименты в низшем дивизионе.
Глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк Ван Дер Зи заявил, что Королевский футбольный союз их страны планирует протестировать новые футбольные правила. И сделает это во втором дивизионе чемпионата страны, начиная с сезона-2023/2024.
И вот главные его тезисы:
Это случилось в 2017 году. Усилиями IFAB — международного совета футбольных ассоциаций. Такой международной организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Она же опубликовала документ со стратегией фэйр-плей, которая была направлена на: а) улучшение поведения игроков; б) повышение справедливости игры; б) её привлекательности.
«Многие люди очень разочарованы тем, что типичный 90-минутный матч имеет менее 60 минут эффективного (фактического) игрового времени, то есть когда мяч находится в игре», — сказано в том документе. Стратегия предлагает меры по сокращению потери времени и «ускорению игры».
Среди предложений также есть следующие:
За сокращение игрового времени с 2018 года выступает президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
«Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе. Всё потому, что игры в два тайма по 45 минут выглядят скучным зрелищем — от многих матчей просто хочется спать. Футболисты не могут полтора часа играть в высоком, захватывающем темпе», — заявил Де Лаурентис.
О влиянии видеоигр и сокращении игрового времени недавно говорил и президент «Реала» Флорентино Перес: «Молодые люди привыкли проводить время за игровыми приставками, и у них сложилось мнение, что матчи идут слишком долго. Не знаю, может быть, стоит задуматься о сокращении игрового времени».
Авторитетный в прошлом английский футбольный судья Марк Клаттенбург в колонке для Daily Mail писал, что футболисты жаловались ему на небольшое количество добавленного времени, так что в ФИФА этот вопрос взяли на рассмотрение.
Основные тезисы Клаттенбурга, озвученные им в 2022 году:
О сокращении игрового времени говорил и экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген: «Футбол действительно должен как можно быстрее перейти на “чистое” игровое время. Футболисты постоянно “ныряют” и изображают муки, это лишает болельщиков удовольствия. Люди хотят посмотреть хорошую игру, а не театральную постановку».
Самая революционная составляющая реформы касается продолжительности матча, но не только. Только представьте, как будет выглядеть футбольный матч:
Ну что, захотелось посмотреть на голландский эксперимент?
Реализовать проект начнут с сезона-2023/2024. Когда закончат или решат о его эффективности — неизвестно. Сложно сказать, насколько приживутся нововведения. Реформы лоббируются на самой футбольной верхушке и находят поддержку в рядах игроков, тренеров и арбитров. В то же время некоторые правила копируют другие виды спорта, которые менее популярны, чем футбол.
Эксперименты с ними ведутся очень осторожно, оставляя широкие возможности для внесения изменений или сворачивания проекта. И всё-таки, кажется нам, истинную ценность преобразований под силу определить только болельщикам.
Евегний Марков