В Английской премьер-лиге объявили футболиста года

Салах получил данную награду во второй раз в карьере, впервые он был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по версии PFA в 2018 году. В борьбе за приз египтянин обошел своих товарищей по команде форварда Садио Мане и защитника Вирджила ван Дейка, а также форвардов Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и полузащитника Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»).

В символическую сборную года по версии PFA вошли шесть футболистов «Ливерпуля». Кроме Салаха, Мане и ван Дейка в нее включены защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Тьяго Алькантара и вратарь Алиссон. «Манчестер Сити», действующего чемпиона, в сборной представили три игрока — Де Брёйне, Жоау Канселу и Бернарду Силва. Также в символическую команду вошли Роналду и защитник Антонио Рюдигер, который уже перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».