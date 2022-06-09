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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Английской премьер-лиге объявили футболиста года

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах объявлен лучшим футболистом года в чемпионате Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщается в официальном Twitter организации.

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Источник: Сайт "Ливерпуля"

Салах получил данную награду во второй раз в карьере, впервые он был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по версии PFA в 2018 году. В борьбе за приз египтянин обошел своих товарищей по команде форварда Садио Мане и защитника Вирджила ван Дейка, а также форвардов Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и полузащитника Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Приз лучшему молодому игроку чемпионата выиграл Фил Фоден из «Манчестер Сити».

В символическую сборную года по версии PFA вошли шесть футболистов «Ливерпуля». Кроме Салаха, Мане и ван Дейка в нее включены защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Тьяго Алькантара и вратарь Алиссон. «Манчестер Сити», действующего чемпиона, в сборной представили три игрока — Де Брёйне, Жоау Канселу и Бернарду Силва. Также в символическую команду вошли Роналду и защитник Антонио Рюдигер, который уже перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».

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