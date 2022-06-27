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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» и «Днепр» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Энергетик-БГУ» не смог обыграть футболистов могилевского «Днепра» в последнем матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр-Могилев
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Источник: ФК "Днепр"

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» хозяева вышли вперед в середине первого тайма после точного удара лучшего бомбардира нынешнего первенства Бобира Абдихоликова, который забил свой 13-й мяч. Однако удержать победу минчанам не удалось — на 67-й минуте игры Роман Волков установил окончательный результат — 1:1.

Результаты остальных игр этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск) — 1:3, «Слуцк» — «Витебск» — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 1:1, «Минск» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:4, «Арсенал» (Дзержинск) — «Славия» (Мозырь) — 3:2.

Турнирное положение сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 26 очков (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 25 (12), БАТЭ — 24 (11), «Шахтер» — 21 (12), «Ислочь» — 19 (12), «Минск» — 19 (12), «Неман» — 18 (12), «Славия» — 17 (12), «Гомель» — 15 (11), «Слуцк» — 15 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 14 (11), «Белшина» — 14 (12), «Витебск» — 10 (12), «Арсенал» — 7 (12), «Днепр» — 6 (12), «Динамо» (Брест) — 4 (12).

В следующем туре встречаются:

1 июля. «Славия» — «Шахтер»;.

2 июля. «Белшина» — «Арсенал», «Динамо» (Минск) — «Ислочь»;.

3 июля. «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Гомель» — «Неман»;.

4 июля. «Днепр» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк».

Энергетик-БГУ
1:1
Первый тайм: 0:0
Днепр-Могилев
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