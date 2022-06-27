«Энергетик-БГУ» и «Днепр» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» хозяева вышли вперед в середине первого тайма после точного удара лучшего бомбардира нынешнего первенства Бобира Абдихоликова, который забил свой 13-й мяч. Однако удержать победу минчанам не удалось — на 67-й минуте игры Роман Волков установил окончательный результат — 1:1.