«Арсенал» и «Торпедо-БелАЗ» победили в матчах чемпионата Беларуси

Единственный мяч встречи в Городее забил опытный защитник «Арсенала» Станислав Сазонович, отличившийся на 6-й минуте.

В Бресте местное «Динамо» уступило гостям из жодинского «Торпедо-БелАЗа» с тем же результатом — 0:1. На 14-й минуте игры победный гол забил бращильский хавбек жодинской команды Липе Велозо.