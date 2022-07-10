«Арсенал» и «Торпедо-БелАЗ» победили в матчах чемпионата Беларуси
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинский «Арсенал» победил футболистов могилевского «Днепра» со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинский «Арсенал» победил футболистов могилевского «Днепра» со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный мяч встречи в Городее забил опытный защитник «Арсенала» Станислав Сазонович, отличившийся на 6-й минуте.
В Бресте местное «Динамо» уступило гостям из жодинского «Торпедо-БелАЗа» с тем же результатом — 0:1. На 14-й минуте игры победный гол забил бращильский хавбек жодинской команды Липе Велозо.
Результаты других матчей этого тура: «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 2:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель» — 0:0, «Славия» (Мозырь) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Витебск» — 2:0.
Матчи «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» и «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) перенесены.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 29 очков (14 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 28 (14), «Динамо» (Минск) — 25 (13), «Ислочь» (Минский район) — 25 (14), «Минск» — 23 (14), «Гомель» — 22 (14), «Шахтер» (Солигорск) — 21 (12), «Славия» — 20 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 20 (14), «Неман» (Гродно) — 18 (13), «Белшина» (Бобруйск) — 17 (14), «Слуцк» — 15 (13), «Витебск» — 10 (14), «Арсенал» (Дзержинск) — 10 (14), «Динамо» (Брест) — 7 (14), «Днепр» (Могилев) — 6 (14).
В споре лучших бомбардиров лидирует нападаюший «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 14 мячей.
В следующем туре встречаются:
15 июля. БАТЭ — «Арсенал», «Гомель» — «Минск»;.
16 июля. «Витебск» — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», «Днепр» — «Славия»;.
17 июля. «Слуцк» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ»;.
18 июля. «Белшина» — «Шахтер».