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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен номер Левандовского в «Барселоне»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Польский футболист испанской «Барселоны» Роберт Левандовский будет играть за «сине-гранатовых» под девятым номером, сообщается в Twitter клуба.

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Источник: AP 2022

«Барселона» 19 июля объявила о покупке 33-летнего нападающего за 45 миллионов евро у немецкой «Баварии». Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Презентацию Левандовского на стадионе «Камп Ноу» посетили 57 300 зрителей, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, это второй результат в истории клуба. Больше зрителей пришло лишь на презентацию шведского форварда Златана Ибрагимовича (60 тысяч зрителей) в 2009 году. Третье место по этому показателю занимает презентация бразильского нападающего Неймара (57 тысяч) в 2013 году.

В пятницу проходит официальная презентация Левандовского на домашнем стадионе испанского клуба «Камп Ноу».

«Я очень рад быть в “Барселоне”», — сказал польский форвард болельщикам команды во время мероприятия.

В «Баварии» Левандовский провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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