Стал известен номер Левандовского в «Барселоне»

«Барселона» 19 июля объявила о покупке 33-летнего нападающего за 45 миллионов евро у немецкой «Баварии». Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Презентацию Левандовского на стадионе «Камп Ноу» посетили 57 300 зрителей, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, это второй результат в истории клуба. Больше зрителей пришло лишь на презентацию шведского форварда Златана Ибрагимовича (60 тысяч зрителей) в 2009 году. Третье место по этому показателю занимает презентация бразильского нападающего Неймара (57 тысяч) в 2013 году.

В пятницу проходит официальная презентация Левандовского на домашнем стадионе испанского клуба «Камп Ноу».

«Я очень рад быть в “Барселоне”», — сказал польский форвард болельщикам команды во время мероприятия.