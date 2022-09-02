Дубль Гордейчука помог брестскому «Динамо» победить «Минск» в чемпионате Беларуси по футболу

Источник: ФК "Динамо-Брест"

На 11-й минуте игры лидер атак гостей Владимир Хващинский забил свой 11-й гол в нынешнем турнире, но развить успех минчанам не удалось. На 24-й минуте Седрик Куадьо сравнял счет, а потом свое веское слово сказал капитан брестчан Михаил Гордейчук, оформивший голевой дубль. Благодаря этой победе, брестские динамовцы набрали 15 очков и ушли с предпоследнего места в турнирной таблице.

В первом сегодняшнем матче футболисты «Слуцка» после пяти поражений подряд победили на своем поле дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0.

Завтра состоятся еще три поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (Мозырь). Главные фавориты турнира свои встречи проведут в воскресенье, 4 сентября. Лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома с гродненским «Неманом». Борисовский БАТЭ на выезде встретится с «Гомелем», а минское «Динамо» примет на своей арене могилевский «Днепр».

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 39 очков (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 36 (19), «Динамо» (Минск) — 36 (18), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (18), «Минск» — 33 (19), «Ислочь» (Минский район) — 31 (19), «Гомель» — 31 (19), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 28 (19), «Неман» (Гродно) — 27 (19), «Славия» (Мозырь) — 24 (19), «Белшина» (Бобруйск) — 22 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Витебск» — 17 (19), «Динамо» (Брест) — 15 (19), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (20), «Днепр» (Могилев) — 9 (19).