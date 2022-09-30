«Слуцк» обыграл футболистов «Днепра» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

Встреча в Могилеве началась с атак хозяев и в конце первого тайма Никита Краснов вывел их вперед. Однако одержать победу «Днепру» не удалось и после перерыва футболисты «Слуцка» дважды поразили ворота могилевчан: сначала Арсений Концедайлов восстановил равновесие, а потом Кирилл Вергейчик забил второй гол. В матче первого круга в Слуцке эти соперники не выявили победителя, завершив встречу боевой ничьей — 2:2.

Завтра в центральном поединке этого тура минское «Динамо» примет на своей арене действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер». Для гостей это будет первый матч под руководством сербского специалиста Милича Чурчича, который назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после перехода Сергея Ташуева в грозненский «Ахмат». Во втором субботнем матче «Белшина» сыграет в Бобруйске с брестским «Динамо», а на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом».