Французская полиция применила слезоточивый газ во время футбольного матча

Встреча, которая была классифицирована властями как мероприятие повышенного риска, проходила в воскресенье в Тулузе. В начале второго тайма матч был прерван после появления полиции на трибуне гостей. Отмечается, что был применен слезоточивый газ, который ощущался даже на поле. Когда действие газа рассеялось, футболисты продолжили встречу.
Матч завершился победой «Тулузы» со счетом 4:2. На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Миккеля Деслера.
В сентябре начало матча Лиги конференций между французской «Ниццей» и немецким «Кёльном» было отложено почти на час из-за столкновений болельщиков команд на трибунах. В мае в Париже из-за проблем с обеспечением безопасности с 37-минутной задержкой стартовал финальный матч Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем». Тогда французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся прорваться на стадион.