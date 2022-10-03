Президент УЕФА объяснил, почему проект Суперлиги обречён

«Я сомневаюсь, что в ближайшие лет 10−15 подобные проекты могут вернуться. Только три президента клубов претендуют на что-то, исходя из своего эго.



Английские клубы точно не присоединятся к Суперлиге. Без них серьёзной конкуренции не будет. Вероятно, англичане являются самыми важными в европейском футболе.



Понятно, что времена противоборства с проектом были неспокойными. Думаю, что однажды я смогу написать об этом книгу. Я тогда не спал и не ел в течение 48 часов. Мне звонили и угрожали», — цитирует Чеферина Športni SOS.