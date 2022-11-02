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20:16 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» победили брестское «Динамо» в игре чемпионата Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» сделал еще один шаг к третьему подряд золоту чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: ФК "Шахтер" Солигорск

Сегодня в Солигорске в перенесенном матче 15-го тура лидеры первенства уверенно переиграли брестское «Динамо» со счетом 2:0. После этой виктории «Шахтер» закрепился на первой позиции в турнирной таблице.

Перед двумя заключительными турами положение команд таково: «Шахтер» (Солигорск) — 59 очков, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 57, БАТЭ — 53, «Динамо» (Минск) — 53, «Ислочь» (Минский район) — 48, «Минск» — 43, «Гомель» — 42, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 42, «Неман» (Гродно) — 39, «Славия» (Мозырь) — 31, «Слуцк» — 31, «Белшина» (Бобруйск) — 30, «Динамо» (Брест) — 25, «Витебск» — 21, «Арсенал» (Дзержинск) — 20, «Днепр» (Могилев) — 12. Могилевчане уже потеряли шансы остаться в высшей лиге.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 25 мячей.

Встречи предпоследнего, 29-го тура пройдут в воскресенье, 6 ноября: «Динамо» (Минск) — «Неман», «Слуцк» — «Шахтер», БАТЭ — «Минск», «Гомель» — «Энергетик-БГУ», «Белшина» — «Славия», «Витебск» — «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Днепр» — «Арсенал».

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