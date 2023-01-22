Четвертый хет-трик Холанда в сезоне в АПЛ принес «Манчестер Сити» победу

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, хет-триком отметился Эрлинг Холанд (40-я, 49-я, с пенальти; и 54-я минуты).

Этот хет-трик стал четвертым для норвежца за 19 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ). Холанд побил рекорд нидерландца Руда ван Нистелроя, которому на это понадобилось 65 игр. Также он превзошел достижение Серхио Агуэро (16) по количеству голов в домашних матчах за «горожан» за один сезон АПЛ (18).

Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги, набрав в 20 матчах 45 очков, и отстает от имеющего две игры в запасе «Арсенала» на два очка. «Вулверхэмптон» с 17 очками идет 17-м.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится 5 февраля в гостях с «Тоттенхэмом», «Вулверхэмптон» примет 4 февраля «Ливерпуль».