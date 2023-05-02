Клоппа обвинили в оскорбительном поведении после матча с «Тоттенхэмом»

Встреча прошла в Ливерпуле на «Энфилде» 30 апреля и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. «Красные» вели 3:0 к 15-й минуте, но лондонцы сравняли счет, третий мяч «шпор» был забит с пенальти на третьей компенсированной минуте. Через минуту Диогу Жота все же принес хозяевам победу.

После гола Жоты Клопп побежал к резервному арбитру Полу Тирни и начал что-то ему выговаривать в нескольких сантиметрах от лица рефери. После этого немецкий специалист схватился за бедро и начал заметно хромать. Судья показал тренеру желтую карточку за его поведение. Уже после матча в интервью СМИ Клопп заявил, что не знает, что судья Тирни имеет против «Ливерпуля», но слова арбитра в его адрес были ненормальными.