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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клоппа обвинили в оскорбительном поведении после матча с «Тоттенхэмом»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу обвинение в ненадлежащем и оскорбительном поведении по отношению к судьям после матча 34-го тура чемпионата страны с «Тоттенхэмом», сообщает официальный Twitter FA.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Пресс-служба клуба "Ливерпуль"

Встреча прошла в Ливерпуле на «Энфилде» 30 апреля и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. «Красные» вели 3:0 к 15-й минуте, но лондонцы сравняли счет, третий мяч «шпор» был забит с пенальти на третьей компенсированной минуте. Через минуту Диогу Жота все же принес хозяевам победу.

После гола Жоты Клопп побежал к резервному арбитру Полу Тирни и начал что-то ему выговаривать в нескольких сантиметрах от лица рефери. После этого немецкий специалист схватился за бедро и начал заметно хромать. Судья показал тренеру желтую карточку за его поведение. Уже после матча в интервью СМИ Клопп заявил, что не знает, что судья Тирни имеет против «Ливерпуля», но слова арбитра в его адрес были ненормальными.

Дисциплинарная инстанция FA в итоге возбудила дело в отношении немца, отметив, что его высказывания в адрес судьи были непозволительными, поскольку ставили под сомнение честность арбитра и носили личный и оскорбительный характер. У Клоппа есть время до 5 мая, чтобы ответить на обвинения.

Ливерпуль
4:3
Первый тайм: 3:1
Тоттенхэм Хотспур
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