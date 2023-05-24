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24 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью со «Славией» в матче чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ второй раз подряд упустили победу на последних минутах матча чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Источник: ФК "Славия"

Игра в Борисове прошла с преимуществом хозяев поля, которые вышли вперед в середине первого тайма после гола Валерия Громыко. После перерыва результат долго не менялся, но на 4-й компенсированной минуте нападающий мозырской «Славии» Андрей Панюков сравнял счет — 1:1. Точно так же завершился и предыдущий матч борисовчан — с «Ислочью». Для БАТЭ сегодняшний поединок стал последней проверкой сил перед финальным матчем розыгрыша Кубка Беларуси с жодинским «Торпедо-БелАЗ», который состоится 28 мая.

Сегодня торпедовцы сыграли вничью в Гродно с местным «Неманом» — 0:0. До этого гродненский клуб одержал шесть побед подряд. Жодинские футболисты еще не потерпели ни одного поражения в нынешнем первенстве.

В остальных матчах десятого тура сыграют:

26 мая. «Гомель» — «Сморгонь», «Шахтер» — «Белшина»;

27 мая. «Нафтан» — «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Брест), «Минск» — «Динамо» (Минск).

Футболисты «Слуцка» пропускают этот тур.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 24 очка (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (9), «Неман» — 20 (9), БАТЭ — 16 (10). Внизу турнирной таблицы «Шахтер», «Белшина» и «Энергетик-БГУ».

Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, забивший 8 мячей.

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