Футболисты БАТЭ сыграли вничью со «Славией» в матче чемпионата Беларуси

Игра в Борисове прошла с преимуществом хозяев поля, которые вышли вперед в середине первого тайма после гола Валерия Громыко. После перерыва результат долго не менялся, но на 4-й компенсированной минуте нападающий мозырской «Славии» Андрей Панюков сравнял счет — 1:1. Точно так же завершился и предыдущий матч борисовчан — с «Ислочью». Для БАТЭ сегодняшний поединок стал последней проверкой сил перед финальным матчем розыгрыша Кубка Беларуси с жодинским «Торпедо-БелАЗ», который состоится 28 мая.