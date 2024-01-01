«Челси» может приобрести еще одного украинского футболиста

По информации издания, лондонский клуб сделал 26-летнего нападающего основной целью в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в последние недели скауты «Челси» активно наблюдают за игроком.

Довбик играет за «Жирону» с августа 2023 года. Его соглашение с испанским клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро. В январе 2023 года «Челси» приобрел у украинского «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика за 100 млн евро с учетом бонусов.