«Челси» может приобрести еще одного украинского футболиста
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Английский «Челси» планирует приобрести украинского футболиста испанской «Жироны» Артема Довбика, сообщает The Mirror.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Английский «Челси» планирует приобрести украинского футболиста испанской «Жироны» Артема Довбика, сообщает The Mirror.
По информации издания, лондонский клуб сделал 26-летнего нападающего основной целью в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в последние недели скауты «Челси» активно наблюдают за игроком.
Довбик играет за «Жирону» с августа 2023 года. Его соглашение с испанским клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро. В январе 2023 года «Челси» приобрел у украинского «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика за 100 млн евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне Довбик сыграл 20 матчей за «Жирону», забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На его счету семь голов в 23 матчах за сборную Украины. «Жирона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании, имея равное количество очков с лидирующим мадридским «Реалом». Довбик идет на третьем месте в списке бомбардиров лиги.