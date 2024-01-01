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1 января, источник: Спорт РИА Новости

«Челси» может приобрести еще одного украинского футболиста

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Английский «Челси» планирует приобрести украинского футболиста испанской «Жироны» Артема Довбика, сообщает The Mirror.

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Источник: AP 2023

По информации издания, лондонский клуб сделал 26-летнего нападающего основной целью в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в последние недели скауты «Челси» активно наблюдают за игроком.

Довбик играет за «Жирону» с августа 2023 года. Его соглашение с испанским клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро. В январе 2023 года «Челси» приобрел у украинского «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика за 100 млн евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Довбик сыграл 20 матчей за «Жирону», забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На его счету семь голов в 23 матчах за сборную Украины. «Жирона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании, имея равное количество очков с лидирующим мадридским «Реалом». Довбик идет на третьем месте в списке бомбардиров лиги.

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