СМИ узнали главного кандидата на покупку Мбаппе

По информации издания, «Ливерпуль» стал главным кандидатом на подписание контракта с форвардом. Сообщается, что нынешняя «агрессивная» политика «Реала» в работе над трансфером Мбаппе оказывается контрпродуктивной.

Le Parisien называет еще одним фактором в пользу «Ливерпуля» неослабевающий интерес к футболисту со стороны главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Отмечается также, что приобретение Мбаппе необходимо «Ливерпулю» в свете возможного ухода из клуба египетского форварда Мохамеда Салаха, контракт которого рассчитан до 2025 года.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году, его контракт рассчитан до лета 2024 года. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.