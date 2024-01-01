СМИ узнали главного кандидата на покупку Мбаппе
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Английский «Ливерпуль» опережает испанский «Реал» в гонке за приобретение французского футболиста «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе летом 2024 года, сообщает Le Parisien.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Английский «Ливерпуль» опережает испанский «Реал» в гонке за приобретение французского футболиста «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе летом 2024 года, сообщает Le Parisien.
По информации издания, «Ливерпуль» стал главным кандидатом на подписание контракта с форвардом. Сообщается, что нынешняя «агрессивная» политика «Реала» в работе над трансфером Мбаппе оказывается контрпродуктивной.
Le Parisien называет еще одним фактором в пользу «Ливерпуля» неослабевающий интерес к футболисту со стороны главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Отмечается также, что приобретение Мбаппе необходимо «Ливерпулю» в свете возможного ухода из клуба египетского форварда Мохамеда Салаха, контракт которого рассчитан до 2025 года.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году, его контракт рассчитан до лета 2024 года. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.
В текущем сезоне он сыграл 22 матча за «ПСЖ», забил 21 гол и отдал две результативные передачи.