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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Модрича затмил возвращение Рамоса на «Сантьяго Бернабеу», «ПСЖ» спасся после замены Мбаппе, «Ювентус» вспомнил о победах

Главные события воскресенья в европейском футболе.

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МонакоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Испания: самый особенный матч

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 26, 25.02.2024, 23:00

Реал1Севилья0

Предположив, что ничья с «Райо Вальекано» в прошлом туре может стать важным шагом к титулу, Карло Анчелотти не ошибся. Потеряв два очка, «Реал» даже увеличил отрыв от «Жироны», которая в понедельник проиграла в Бильбао (2:3). Правда, возросло и количество кадровых проблем мадридцев, которые лишь отчасти компенсировало возвращение в строй Рюдигера. В воскресенье кроме давних пациентов клубного лазарета из-за травм и дисквалификаций вне игры остались Хоселу, Карвахаль и Камавинга, а в заявке значилось всего шестнадцать человек.

Впрочем, к перманентным проблемам сливочных уже можно привыкнуть. О них говорят каждую неделю, тогда как приезд на «Сантьяго Бернабеу» Серхио Рамоса — знаковое событие. «Самый особенный матч с той же целью, что и всегда. Победить», — написал встреченный овацией трибун ветеран, выведший андалусийцев на поле с капитанской повязкой. А его нынешняя команда должна была открывать счет, если бы не промах Эн-Несири. В свою очередь гол Лукаса Васкеса отменили, так как ВАР обнаружил фол хозяев в начальной стадии атаки.

Еще веселее игра пошла во втором тайме. С неудачным ударом Вальверде, который в итоге завершился попаданием в штангу, соло Родриго с промахом в завершении и невероятным сейвом Лунина, когда в упор бил Ромеро. Случилась даже травма судьи, которому пришлось поменяться с никогда не работавшим на таком уровне резервным арбитром. И уже после этого на поле появился настоящий герой вечера — Модрич. Луке много не надо. Поймать вылетевший из штрафной мяч, вторым движением уйти от защитника, а третьим касанием пробить по недосягаемой для вратаря траектории. Хорват точно уйдет из «Реала» чемпионом.

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Италия: сотня Лаутаро

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 26, 25.02.2024, 14:30

Ювентус3Фрозиноне2

Не побеждавший в течение месяца «Ювентус» (=2−2) продолжает штормить. Хотя с кем, как не со сражающимся за выживание «Фрозиноне» выходить из кризиса?! Однако даже быстрый гол Влаховича не избавил от нервотрепки. Когда серб оформил дубль, уложив мяч в угол из центра штрафной, он лишь сравнял счет, так как на его первый успех гости ответили двумя взятиями ворот.

Массимилиано Аллегри на эту тему уже высказывался после прошлого тура, заметив: «В последнее время возникает ощущение, что соперник может нам забить каждый раз, когда он идет в атаку». И, надо признать, данное впечатление никуда не исчезло. Зато есть победа, добытая в фирменном стиле «Старой синьоры» в добавленное арбитром время. В этом точно было что-то символичное, ведь гол Ругани позволил Аллегри первым из тренеров серии А преодолеть отметку в 1000 набранных очков.

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Футбол

Италия 2023/2024
Тур 26, 25.02.2024, 20:00

Лечче0Интер4

Тем временем «Интер» мчится к первому скудетто в карьере Симоне Индзаги. Если считать все турниры, с начала года нерадзурри выиграли все десять матчей. В игре с «Лечче» в центре внимания оказался Лаутаро Мартинес, и дело не только в том, что половина голов гостей на его счету. Аргентинец добрался до знаковой для любого форварда отметки, доведя число голов в футболке «Интера» до ста. Кроме того Мартинес — пятый футболист, которому за последние 65 лет удалось в трех сезонах подряд забить не менее двадцати раз. Его предшественники — Батистута, Ди Натале, Кавани и Криштиану Роналду.

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Германия: Дортмунд штормит

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 23, 25.02.2024, 19:30

Боруссия Д2Хоффенхайм3

Очередной тур — лучшая иллюстрация для раскрытия темы нестабильности «Боруссии». Казалось, все в этот раз в пользу Дортмунда. В том числе результаты конкурентов, так как «Штутгарт» неожиданно потерял очки против «Кельна» (1:1), а «Лейпциг» проиграл «Баварии». Догоняй одних, отрывайся от других — и все будет просто замечательно. Да и на поле после быстро пропущенного гола все складывалось для «шмелей» довольно неплохо. Два стандарта — штрафной и угловой — превратили 0:1 в 2:1 усилиями Малена и Шлоттербека. Только, забив два раза за четыре минуты, уже после перерыва «Боруссия» получила две пробоины даже за более короткий отрезок. И если второй пропущенный гол — несчастный случай, так как на линии удара некстати оказался Шлоттербек, то второй успех форварда «Хоффенхайма» Байера — следствие цепочки ошибок сразу нескольких защитников. Для команды Эдина Терзича все по-прежнему неопределенно, и риск вылететь из топ-4 высок.

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Франция: тур в пользу «Монако»

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 23, 25.02.2024, 19:05

ПСЖ1Ренн1

В предыдущем туре Мбаппе вышел на замену. В этот раз форварда убрали с поля непривычно рано — уже на 65-й минуте. При 0:1 в пользу «Ренна». Еще недавно представить такое было невозможно, да и не принято менять звезд в сложных ситуациях. Однако Луис Энрике дал понять, что уже думает о будущем. И он будет решать, когда и сколько будет играть самый звездный игрок «ПСЖ». А еще — это возможность постепенно привыкнуть к игре без Килиана и шанс проявить себя для других футболистов. В данном случае спасти игру удалось на исходе компенсированного времени, причем реализованный Гонсалу Рамушем пенальти стал самым поздним голом парижан в лиге 1 (96 минут и 12 секунд).

Продолжая тему французского чемпионата, стоит заметить, что игровой день сложился идеально для «Монако». Для начала команда Александра Головина сама набрала три очка, вырвав в концовке победу над «Лансом» (3:2), а потом пошли подарки от конкурентов. Пожалуй, главная сенсация тура — домашняя ничья «Ниццы» с «Клермоном» (0:0), а «Лилль» был разбит «Тулузой», которая на прошлой неделе огорчила как раз «Монако» (3:1). Теперь монегаски поднялись на чистое третье место и отстают на два очка от «Бреста», который выиграл накануне и повторил клубный рекорд. Команда-откровение нынешнего сезона не проигрывает на протяжении двенадцати туров. Забавно, но этой серии предшествовали три поражения подряд.

Статистика дня

1 футболист в текущем чемпионате Португалии добился двузначных показателей как по голам, так и по результативным передачам. Им стал игрок «Бенфики» Рафа Силва (12+11)
3-м — после Терри и Компани — футболистом, два раза получившим приз лучшего игрока финала Кубка лиги, стал защитник «Ливерпуля» ван Дейк.
7 очков благодаря голам после 90-й минуте заработал в этом сезоне не имеющий себе равных в серии А «Кальяри».
18 команд бундеслиги забили в 23-м туре хотя бы по одному мячу. Прошлый раз все команды забили на финише сезона-2021/22.
34 футболиста сыграли за «Аякс» в нынешнем голландском чемпионате, и это максимальный показатель в истории амстердамцев.
42-й гол форварда «Милана» Рафаэла Леау позволил ему подняться на второе место среди португальских бомбардиров серии А. Его нападающий делит с Руем Коштой.
49 очков после 23 туров — худший за десять лет показатель «Порту».
150-й гол забил за «Сельту» Яго Аспас. На данный момент этот форвард — единственный игрок ла лиги, набиравший двузначное число результативных баллов в девяти последних сезонах.

Автор: Андрей Кузичев

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