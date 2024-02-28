Между командой Головина и «ПСЖ» вклинилась сенсация сезона. Кто же разрывает Лигу 1?

В чемпионате Франции появился неожиданный преследователь «ПСЖ». Второе место занимает «Брест», имеющий на сегодняшний день 12-матчевую беспроигрышную серию в Лиге 1 (восемь побед и четыре ничьих). Команда Эрика Руа находится в зоне Лиги чемпионов и опережает на два очка «Монако» Александра Головина. Мы привыкли к тому, что во французском футболе каждый год кто-то выстреливает, как в прошлом сезоне это сделал «Ланс». Теперь пора познакомиться поближе с «Брестом».

Если бы перед этим сезоном кто-нибудь придумал номинацию «Команда, о которой нечего сказать», то, вполне возможно, среди всех участников топ-5 лиг Европы её обладателем стал бы именно «Брест». Действительно, трудно отыскать что-то, чем примечателен этот клуб. В последние четыре сезона после возвращения в элиту из Лиги 2 бретонцы, как правило, занимались банальной борьбой за выживание. Финишировали на 14−17-х местах, однажды запрыгнули на 11-ю позицию. Более того, за всю свою историю никаких трофеев «Брест» не выиграл, а в Лиге 1 выше восьмого места (в далёком 1987 году) не поднимался.

В общем, этого «карлика» точно не ждали в компании тяжеловесов. Бюджет у «Бреста» один из самых скромных во французской элите — около € 48 млн. Состав команды стоит, по версии Transfermarkt, всего € 79,3 млн. Дешевле оцениваются только составы «Гавра», «Клермона» и «Метца». С таким подбором игроков надо думать о том, чтобы любыми средствами спастись от вылета, а не быть преследователем (слово «конкурент» всё же перебор) Парижа. Но иногда случаются такие чудеса, как в текущем сезоне.

Главным творцом успеха «Бреста» можно назвать тренера команды Эрика Руа. Малоизвестного 56-летнего специалиста, который возглавил бретонцев в январе 2023 года. На момент его прихода «Брест» занимал последнее 20-е место. До конца прошлого сезона Руа поднял команду на шесть строчек в таблице, а теперь и вовсе превратил в одного из лидеров. Под руководством Эрика «пираты» провели уже 44 матча в чемпионате Франции, в которых одержали 20 побед: почти каждая вторая игра завершалась успехом.

Неудивительно, что о Руа почти ничего не известно как о тренере. Хотя карьеру игрока он завершил ещё в 2004 году, поиграв на высоком уровне за «Ниццу», «Лион», «Марсель», а также за «Сандерленд» в Англии и «Райо Вальекано» в Испании. Дело в том, что до «Бреста» у Эрика был минимальный тренерский опыт. С марта 2010-го по ноябрь 2011-го он возглавлял «Ниццу», причём не обладая необходимой лицензией. До этого Руа работал в клубе директором по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью, а с 2009-го — спортивным директором. Параллельно трудился в качестве эксперта на телевидении.

В 2010-м Руа временно попросили возглавить «Ниццу». Он принял боровшуюся за выживание команду на 17-м месте и спас от вылета. На следующий сезон ещё раз сохранил аутсайдера в элите, а заодно дошёл до полуфинала Кубка Франции. Но в ноябре 2011-го Эрика убрали с поста главного тренера, так как особого прогресса в результатах не было. Руа вернулся на роль спортивного директора, однако летом 2012-го его сняли и с этой должности. В клубе решили, что он превысил полномочия, слетав на 12 дней в Аргентину в компании агента вопреки возражениям со стороны руководства. Эрик подал в суд за увольнение и добился компенсации в размере € 300 тыс.

С того дня и до предложения от «Бреста» Руа не тренировал.

«После моего ухода из “Ниццы” проблема заключалась в отсутствии лицензии. Курс длится три года. Возможно, я немного неправильно выбрал момент, когда стал тренером. Время проходит, и тебя быстро забывают. Было очень грустно не иметь возможности перезапустить карьеру. Но в этой профессии ты полностью зависишь от желаний других. Однажды президент или спортивный директор просто решают сделать ставку на тебя», — говорил Эрик в интервью для Le Parisien.

Только в 2016 году Руа получил лицензию, закончив курс вместе с Зинедином Зиданом и другими прилежными учениками. Потом снова трудился экспертом на телеканале beIN Sports, был спортивным директором «Ланса» в течение двух сезонов и на полгода попал в структуру «Уотфорда». В июле 2020-го покинул Англию и с тех пор надеялся на то, что хорошая работа найдёт его. Мечта сбылась благодаря «Бресту».

Команда Руа не играет в какой-то сногсшибательный футбол, этого тренера едва ли назовут новатором или уникумом. Эрик просто выжимает максимум из того, что есть под рукой. Обычно «Брест» использует тактическую схему 4−3−3 или 4−2−3−1, много подаёт с флангов и хорошо насыщает штрафную. Бретонцы — лидеры Лиги 1 по количеству как точных кроссов (6,5), так и неточных (18) за матч.

Команда Руа — четвёртая в лиге по забитым мячам (34) и вторая по пропущенным (18). Любопытно, что в нынешнем сезоне Лиги 1 её ворота поражали уже и Головин за «Монако», и Далер Кузяев за «Гавр». «Брест» — третий в чемпионате Франции по ударам (14,3), попаданиям в створ (5,0) и допущенным ударам по своим воротам (10,1). Пятый по допущенным попаданиям в створ (3,7). По владению мячом входит в топ-6 с 52,8%.

Звёзд в «Бресте» нет — это команда-звезда для Лиги 1. В топ-5 самых дорогих игроков клуба входят два центральных защитника Лилиан Брассье (оценивается в € 8 млн) и капитан Брендан Шардонне (€ 7 млн), левый защитник Брэдли Локо (€ 7 млн), центрхав Пьерр Лис-Мелу (€ 7 млн) и вингер Ромен дель Кастильо (€ 7 млн). Последний — лучший бомбардир и лучший ассистент бретонцев с пятью голами и пятью голевыми передачами.

По данным Sofascore, 30-летний Лис-Мелу — лидер «Бреста» по статистике ударов (45) и перехватов (37), входит в топ-3 по попаданиям в створ (12), передачам под удар (21), пасам на чужой трети (228), обводкам (24 при 67% успешных), отборам (72), выигранным единоборствам (154 при 56% успешных) и заработанным на себе фолам (42).

Кастильо на первом месте в команде по обводкам (60), передачам под удар (66), пасам на чужой трети (295) и заработанным на себе фолам (47). Локо — лучший по отборам (73) и выигранным единоборствам (168 при 56% успешных). Шардонье — по выносам (91). Чаще всех в створ бил вингер Жереми ле Дуарон, кроме того, у него три попадания в штанги и перекладины. Но он забил всего четыре мяча.

На трансферном рынке наибольшую перспективу имеет 24-летний Брассье. В «Милане» публично подтверждали интерес к этому защитнику, сообщалось, что и «Монако» нацелен на Лилиана. В нынешнем сезоне Брассье запомнился историей с грубым фолом на Килиане Мбаппе в ⅛ финала Кубка Франции. Въехал звезде «ПСЖ» в ахилл, улыбался после своего нарушения и заработал удаление за вторую жёлтую карточку. Затем в соцсетях подвергся расистским оскорблениям. Клуб и лига публично поддержали защитника.

У Мбаппе вообще не очень складываются отношения с «Брестом» в этом сезоне. Осенью в матче чемпионата Килиан разгневал болельщиков бретонцев, отпраздновав перед ними свой гол. Форвард объяснил провокационное поведение тем, что фанаты оскорбляли его одноклубника Ашрафа Хакими. В тот день «Брест» едва не отнял очки у «ПСЖ». Превратил 0:2 в 2:2, но на 89-й минуте Мбаппе всё же забил победный гол после нереализованного пенальти. А вот в январе в матче второго круга на «Парк де Пренс» получилась ничья — 2:2. Причём команда Руа опять отыгралась со счёта 0:2!

«Честно скажу, что очень жалел бы через несколько лет, если бы мне не выпал этот шанс, — признался как-то Эрик, говоря о “Бресте”. — Был бы разочарован, что больше не поработал тренером, потому что я люблю эту работу».