Бывший футболист «Зенита» будет играть в КПЛ

Новичками в составе туркестанского клуба стали защитник Марко Николич, полузащитник Павел Киреенко и центральный нападающий Артем Архипов.

Марко Николич начал профессиональную карьеру в 2017 году в сербском «Земуне». Также в его карьере были такие клубы как «Инджия», «Арсенал Киев», «Будафоки МТЕ» и «Дебрецен». В прошлом сезоне выступал за литовский «Ритеряй».

Павел Киреенко с 2011 года выступал в составе молодежной команды «Зенита». С 2014 год провел несколько игр за фарм-клуб питерцев. Несколько сезонов форвард провел в клубах ФНЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сибирь» и «Томь». Зимой 2021 года россиянин перешел в клуб армянской премьер-лиги «Ной». В Казахстане российский полузащитник выступал за «Каспий» и «Тобол».