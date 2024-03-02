Бывший футболист «Зенита» будет играть в КПЛ
Туркестанский «Туран» объявил о подписании трех новых футболистов, сообщает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Туркестанский «Туран» объявил о подписании трех новых футболистов, сообщает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Новичками в составе туркестанского клуба стали защитник Марко Николич, полузащитник Павел Киреенко и центральный нападающий Артем Архипов.
Марко Николич начал профессиональную карьеру в 2017 году в сербском «Земуне». Также в его карьере были такие клубы как «Инджия», «Арсенал Киев», «Будафоки МТЕ» и «Дебрецен». В прошлом сезоне выступал за литовский «Ритеряй».
Павел Киреенко с 2011 года выступал в составе молодежной команды «Зенита». С 2014 год провел несколько игр за фарм-клуб питерцев. Несколько сезонов форвард провел в клубах ФНЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сибирь» и «Томь». Зимой 2021 года россиянин перешел в клуб армянской премьер-лиги «Ной». В Казахстане российский полузащитник выступал за «Каспий» и «Тобол».
Между тем, Артем Архипов — воспитанник «Тамбова». В его карьере были такие клубы как «Ахмат», «Кубань», «Химки» и солигорский «Шахтер». Всего за всю карьеру провел 166 матчей в Чемпионатах России и забил 34 мяча. «Туран» сегодня проведет первую игру чемпионата против костанайского «Тобола».