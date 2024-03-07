«Аль-Наср» уступил «Аль-Раеду», Роналду впервые за семь игр не забил

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей отличились Карим Эль-Беркауи (18-я минута), Мухаммед Фузаир (46) и Амир Саюд (87). В составе хозяев гол забил Айман Яхья (24).

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду результативными действиями не отметился. Португалец пропустил предыдущий матч саудовской лиги из-за дисквалификации, а до этого забивал на протяжении шести игр чемпионата.