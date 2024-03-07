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22:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Наср» уступил «Аль-Раеду», Роналду впервые за семь игр не забил

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Аль-Наср» уступил «Аль-Раеду» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей отличились Карим Эль-Беркауи (18-я минута), Мухаммед Фузаир (46) и Амир Саюд (87). В составе хозяев гол забил Айман Яхья (24).

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду результативными действиями не отметился. Португалец пропустил предыдущий матч саудовской лиги из-за дисквалификации, а до этого забивал на протяжении шести игр чемпионата.

«Аль-Наср» прервал беспроигрышную серию из семи матчей и с 53 очками располагается на второй строчке в таблице. «Аль-Раед» (23 очка) идет 13-м.

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