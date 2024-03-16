Клуб Чемпионшипа выбил команду АПЛ из Кубка Англии

Матч прошел в Вулверхэмптоне и завершился победой гостей со счетом 3:2. Победный мяч на 10-й добавленной ко второму тайму минуте забил Хаджи Райт, дубль у «Ковентри» оформил Эллис Симмс (53, 90+7). У хозяев по голу на свой счет записали Раян Аит-Нури (83) и Уго Буэно (88).

«Ковентри» сыграет в полуфинале Кубка Англии второй раз в своей истории. В предыдущий раз команда доходила до этой стадии в сезоне-1986/87, когда стала победителем турнира.