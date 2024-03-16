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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб Чемпионшипа выбил команду АПЛ из Кубка Англии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Вулверхэмптон» завершил выступление в Кубке Англии по футболу, уступив в ¼ финала команде из Чемпионшипа «Ковентри Сити».

Вулверхэмптон
Источник: Reuters

Матч прошел в Вулверхэмптоне и завершился победой гостей со счетом 3:2. Победный мяч на 10-й добавленной ко второму тайму минуте забил Хаджи Райт, дубль у «Ковентри» оформил Эллис Симмс (53, 90+7). У хозяев по голу на свой счет записали Раян Аит-Нури (83) и Уго Буэно (88).

«Ковентри» сыграет в полуфинале Кубка Англии второй раз в своей истории. В предыдущий раз команда доходила до этой стадии в сезоне-1986/87, когда стала победителем турнира.

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии состоится в воскресенье, 17 марта. Матчи за выход в финал пройдут 20—21 апреля на стадионе «Уэмбли».

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