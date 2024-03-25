Гризманн: все, кто критикует меня, не понимают в футболе

«Все, кто критикует меня, не понимают в футболе», — написал Гризманн в одной из социальных сетей.

Гризманн впервые стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя из «Реала Сосьедад», и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.