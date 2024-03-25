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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн: все, кто критикует меня, не понимают в футболе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о критике в свой адрес.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Все, кто критикует меня, не понимают в футболе», — написал Гризманн в одной из социальных сетей.

Гризманн впервые стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя из «Реала Сосьедад», и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

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